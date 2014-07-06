طرح سوال از شهرداربعد از تعطیلات شورا/تغییر در اساسنامه املاک و مستغلات 

به گزارش خبرگزاری مهر،رحمت الله حافظی با اشاره به طرح دومین سوال از شهردار گفت: طرح سوال از شهردار تذکری بود که از سوی آقای حقانی یکی از اعضای شورای شهر تهران مطرح شد و پاسخ آن تذکر هم آمد ولی برای آقای حقانی قانع کننده نبود به همین دلیل آقای حقانی خطاب به رئیس شورا نامه ای نوشتند مبنی بر اینکه از پاسخ شهرداری قانع نشدند.

وی افزود: رئیس شورای شهر طبق ماده 73 قانون شورا ها وقتی عضوی از شورا از پاسخی قانع نشد مکلف است در نامه ای با شهردار مکاتبه کند و طرح سوال از شهردار مطرح می شود که پس از آن ،شهردار 10 روز فرصت دارد تا در صحن شورا حاضر و پاسخگو باشد.

این عضو شورای شهر تهران ادامه داد: البته از تاریخ 25 تیر تا 11 مرداد به مدت دو هفته شورا در تعطیلی به سر می برد و بنده پیش بینی می کنم این موضوع به بعد از تعطیلات شورا موکول شود.

حافظی به مصوبات امروز جلسه شورای شهر اشاره کرد و گفت: معرفی دو نفر از معاونین شهرداربه عنوان عضو شورای املاک مستغلات شهرداری و تصویب آن از موضوعات مطرح شده امروز جلسه شورای شهر بود.

وی ادامه داد: البته قرار شد در بخشی از اساسنامه املاک و مستغلات تغییراتی ایجاد شود و یکی از اعضای شورای شهر به عنوان عضو ناظر در این شورا حضور داشته باشد.

حافظی افزود: از مصوبات دیگر جلسه امروز شورای شهر شش مورد پرونده باغات بوده که در دستور کار شورا قرار گرفت و رای شورا توسط کمیسیون شهرداری معماری اخذ شد.

وی گفت: از دیگر موضوعاتی که در جلسه شورای شهر مطرح شد تجهیز آتش نشانی بود که به استناد ماده 70 برنامه پنج ساله دوم شهرداری برای 5 سال آینده به منظور ارتقای نیروی فنی و تخصصی آتش نشانی برنامه های خوبی برای آتش نشانی در نظر گرفته شد پیش بینی لازم برای توسعه تجهیزات آتش نشانی از این قرار بوده است.

حافظی بیان کرد: در حال حاضر 7هزار و 300 نفر آتش نشان داوطلب آموزش دیده را باید تا پایان برنامه پنجم به 50 هزار نفر افزایش دهیم و میانگین عمر خودروهای آتش نشانی از 7 سال به 5 سال کاهش و میانگین زمان 4.36 ثانیه به 4.24 ثانیه کاهش یابد و متوسط محدوده تحت پوشش آتش نشانی از 6.62 کیلومتر مربع به 5 کیلومتر برسد و تعداد ایستگاه از 110 به 150 ایستگاه افزایش یابد.

وی افزود: با توجه به اهمیت آتش نشانی و استفاده از تکنولوژی و ظرفیت های فنی دنیا نظر اعضای شورای شهر بر این شد که شهرداری ظرف سه ماه آینده لایحه ای برای به روز رسانی تجهیزات آتش نشانی ارائه کند و این موضوع نیز به تصویب اعضای شورای شهر رسید.