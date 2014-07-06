52 هزار اظهار نامه مالیاتی در خراسان جنوبی اخذ شد

به گزارش خبرنگار مهر، یحیی یعقوب نژاد بعد از ظهر یکشنبه در جریان بازدید استاندار خراسان جنوبی از اداره کل امور مالیاتی اظهارکرد: تاکنون 50 مورد گواهی مالیاتی مشمول معافیت مالیاتی قانونهای مالیات مستقیم پیشبینی شده در راستای حمایت از تولید و سرمایهگذاری در استان صادر شده است.
وی با بیان اینکه حدود 84 درصد درآمدهای خراسان جنوبی مربوط به درآمدهای مالیاتی است، افزود: در سال گذشته 920 میلیارد ریال مالیات در استان وصول شده است که از این میزان 625 میلیارد ریال مربوط به مالیاتهای مستقیم و 294 میلیارد ریال مربوط به مالیاتهای غیرمستقیم بوده است.
مدیرکل امور مالیاتی خراسان جنوبی ادامه داد: این میزان نسبت به مدت مشابه سال 91 بیش 21 درصد رشد داشته است.
وی با اشاره به اینکه 20 درصد تمام درآمد شهرداریها و دهیاریهای کشور از محل درآمدهای مالیاتی تامین میشود، ادامه داد: در حال حاضر حدود هفت درصد تولید ناخالص داخلی کشور از محل مالیاتها تامین میشود.
یعقوب نژاد اظهار کرد: طی سه ماه نخست سال جاری 253 میلیارد ریال مالیات در استان وصول شده است که از این میزان 182 میلیارد ریال مالیات مستقیم و مبلغ 71 میلیارد ریال غیرمستقیم بوده است.
وی تصریح کرد: مالیات سبب رشد و توسعه اقتصادی کشور، کاهش فاصله دهک های درآمدی جامعه، برقرای عدالت اجتماعی در جامعه، تامين مايحتاج عمومي افراد جامعه است.
پرداخت 488 میلیارد ریال به حساب شهرداری و دهیاری ها استان
وی افزود: از نیمه دوم سال 87 تا فروردین ماه 93 مبلغ 488 میلیارد و 669 میلیون ریال از محل عوارض وصول شده در نظام مالیات بر ارزش افزوده به حساب شهرداری و دهیاری ها استان واریز شده است.
مدیرکل امور مالیاتی خراسان جنوبی ادامه داد: از این میزان مبلغ 361 میلیارد و 965 میلیون ریال به حساب شهرداری ها و 126 میلیارد و 703 میلیون ریال به حساب دهیاری ها واریز شده است.
وی ادامه داد: از مجموع رقم واریزی به شهرداری ها مبلغ 201 میلیارد و 314 میلیون ریال به حساب شهرداری بیرجند واریز شده است.
یعقوب نژاد بیان کرد:در حال حاضر حدود 30 درصد از بودجه کشور، 20 درصد از کل درآمد شهرداری ها و دهیاری های کشور، 45 درصد از هزینه های جاری و حدود هفت درصد از هزینه های تولید ناخالص ملی در کشور از محل مالیات تامین می شود.
وی با بیان اینکه بخشی از مشارکت مردم استان در زمینه پرداخت مالیات از طریق خدماتی که شهرداریها به مردم میدهند به خودشان برمیگردد، اضافه کرد: به طور میانگین در سال گذشته ماهانه مبلغ هشت میلیارد ریال از محل عوارض وصول شده توسط نظام مالیات بر ارزش افزوده به حساب شهرداری بیرجند واریز شده است.
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