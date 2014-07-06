ضرورت تخصیص سهم سازمان آتش نشانی از ۲ درصد عوارض پروانه ساخت و ساز

به گزارش خبرگزاری مهر ،علیرضا دبیر در هفتاد و هشتمین جلسه چهارمین دوره شورای اسلامی شهر تهران؛ با اشاره به اینکه ۲ درصد از عوارضی که شهرداری بابت صدور پروانه ساخت و نوسازی دریافت می کند به سازمان آتش نشانی اختصاص دارد؛ تصریح کرد: من از شهرداری می خواهم این مبلغ را برای ساخت ایستگاه های آتش نشانی و به روز رسانی تجهیزات به این سازمان پرداخت کنند.

وی با اشاره به اینکه این موضوع را در کمیسیون تخصیص هم پیگیری می کند؛ یادآور شد: دکتر صلاحی به عنوان دبیر کمیسیون تخصیص تاثیر زیادی در پرداخت این بودجه به سازمان آتش نشانی دارد و من از ایشان می خواهم پرداخت این بودجه را به منظور ارتقا سطح تجهیزات این سازمان پیگیری کند.

رییس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به بودجه ۲۴۵ میلیارد تومانی آتش نشانی در سال جاری با ردیف کمک هزینه جاری گفت: سازمان آتش نشانی برای سال جاری به ۲۸۱ میلیارد تومان نیاز داشتند و ما برای تامین این کسری یک تبصره در بودجه قرار دادیم که بر اساس آن شهرداری اجازه دارد ۳۶ میلیارد تومان دیگر از طریق کمیته تخصیص به سازمان آتش نشانی پرداخت کند.

دبیر با اشاره به اینکه پروانه ساخت و ساز تا سطح نوسازی ساختمان ها به عنوان درآمد پایدار محسوب می شود و مازاد بر آن ناپایدار است؛ بیان داشت: شورای شهر باید کمیته تخصیص را پیگیری کند که بودجه سازمان آتش نشانی را برای اینکه بتواند زیر ۴ دقیقه به محل حادثه برسد به روز پرداخت کند.