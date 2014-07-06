13 خودرو در محاصره سیلاب در فاریاب نجات یافتند

به گزارش خبرنگار مهر، بهرام امیری عصر یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت: بر اثر بارندگی های امروز در فاریاب و طغیان رودخانه زهمکان این شهرستان، 13 خودروی عبوری در محاصره سیل قرار گرفتند.

وی از نجات و امداد رسانی به سرنشینان این خودروها خبر داد و افزود: بر اثر وقوع سیل یک خودروی بدون سرنشین غرق شد.

امیری با اشاره به اینکه میزان خسارت های ناشی از سیلاب در منطقه در دست بررسی است، افزود: جاری شدن سیل در مهرویه باعث قطع راه ارتباطی فاریاب- کهنوج شده است.

این مسئول یادآور شد: همچنین این سیلاب باعث آبگرفتگی منازل مسکونی و واژگونی یک کامیون شده است.