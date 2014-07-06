انقلاب اسلامی تحول بنیادین در شیوه های تبلیغ دینی ایجاد کرد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام جمال یاری عصر یکشنبه در جلسه تبلیغ دینی و بررسی فعالیت خانه های قرآنی افزود: يکي از رسالت‏ هاي مهم مديران در برنامه‏ ريزي و مديريت داشتن نگرشي عميق و ژرف به ميزان آگاهي و سطح فرهنگي جامعه است.

وی همچنین اظهارداشت: مبلغان مرزداران اندیشه های دینی و فرهنگی جامعه هستند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی گیلان گفت: بیدارگری نسل های امروز و فردا در کلام، قلم و هنر این سفیران سعادت موج می زند.

وی در ادامه تبلیغ را هنری جاودانه دانست و افزود: کامل ترین شریعت آسمانی با تبلیغ متولد شد و بقاء و جاودانگی این مهم نیز در سایه سار تبلیغ مبلغان و هدایت گران مذهبی به وجود خواهد آمد.

یاری تصریح کرد: روحانیت و مبلغان به عنوان مرزبانان فکری و فرهنگی همواره دغدغه پاسداری از دین و ارزش های الهی را دارند.

وی افزود: استفاده از مساجد، تکایا، حسینه ها و همچنین توجه به بُرد قداستی منبر که نگاه همگان همواره متوجه این مهم است از بهترین شیوه های پاسداری از دین و مفاهیم دینی است.

مدیرکل تبلیغات اسلامی گیلان اظهارداشت: با نگاهي به شرايط روز جهان و ابزار تبليغ در دست دشمنان به نظر مي‌ رسد تبليغ ديني بايد از ويژگي هايي خاص برخوردار باشد.

وی همچنین اظهارداشت: از اصول تبليغ ديني می توان به رهبري، هدايت و سامان دادن ملت، خدامحوري، داشتن قاطعيت، سازندگي فرد و جامعه، پيوند با مردم، بصيرت و تفكر، بهره‌گيري از ابزار مناسب و غیره را نام برد.

یاری تاکید کرد: محتواي تبليغ بايد طوري باشد كه انسان و جامعه را به سوي تعالي فكر و عقيده سوق دهد و از ناهنجاري‌ هاي اخلاقي آنها جلوگيري کند.