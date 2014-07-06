سرانه مصرف ماهی در مازندران بالاتر از میانگین کشوری است

به گزارش خبرنگار مهر، حسن حبیب نژاد بعد از ظهر یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران، سرانه مصرف ماهی در کشور را 9 کیلوگرم بیان کرد و گفت: این میزان با سرانه جهانی مصرف ماهی که 14 کیلوگرم است، فاصله زیادی دارد.

وی با بیان اینکه، سرانه مصرف پروتئین در هر جامعه ازشاخص های ارزیابی توسعه یافتگی آن جامعه محسوب می شود، گفت: آشنایی بانوان با روشهای متنوع طبخ آبزیان از راههای افزایش سرانه مصرف ماهی است.

وی عنوان کرد: امسال جشنواره آموزشی طبخ ماهی طی 10 دوره درسه ماهه اول سال جاری در شهرستانهای ساری، قائمشهر، بابل، نوشهر و تنکابن برگزار شد و در این راستا از مدرسان مجرب استفاده شده است.

به گفته حبیب نژاد در این دوره ها که 331 نفر از بانوان مازندرانی شرکت داشتند، روشهای مختلف طبخ آبزیان شامل،ماکارونی ماهی، سالادجوانه و ماهی،گراتن ماهی،خوراک ماهی و قارچ،ساندویچ ماهی، سس ماهی،املت ماهی،آش دریایی و... بصورت عملی آموزش داده شد.

مدیرکل شیلات استان با بیان اینکه مجموع تولیدات شیلاتی استان درسال گذشته نود هزار تن بوده است ،ارزش اقتصادی این تولیدات را 600میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: تلاش داریم بتوانیم در مجموعه فعالیتهای شیلاتی از تکنولوژی روز دنیا برای توسعه فعالیتهای آبزی پروری استفاده کنیم.

وی با اشاره به اینکه پنج هزار دستگاه هواده در واحدهای آبزی پروری استان فعال است گفت: امسال تلاش داریم ضمن استفاده از تکنولوژی روز دنیا در واحدهای آبزی پروری علاوه بر رونق آبزی پروری میزان تولید را نیز افزایش دهیم.



