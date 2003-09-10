فردا ، نبرد حياتي با چين

به گزارش خبرنگار " مهر " چين تنها تيم بدون شكست اين مسابقه ها است كه متكي بر بازي سرعتي و قدرتي ياران خويش است و بازيكنانش به يك اندازه در اجراي اين تاكتيك مهارت دارند. چيني ها كه " دي آن" را به عنوان مربي در اختيار دارند از قدرت جهش بالا و مهاجمان بلند زن خوبي برخوردارند ، اين تيم با فراخواني " وانگ هي بينگ" پاسور 34 ساله و قديمي خود قصد دارد با استفاده از امتياز ميزباني سومين قهرماني خود را در جام ملتهاي آسيا جشن بگيرد.

البته چيني ها سرعت و دقت تيمي و فني كره يي ها را ندارند و در دفاع از داخل ميدان زياد قوي نيستند اما در سرويس و آبشار موقعيت مطلوبي دارند. تيم ايران كه در برابر هند در توپ گيري و دفاع بد و در سرويس انتقاد آميز بود براي مصاف ساعت 30: 12 فردا بيش از هرچيز به در يافت سالم و رساندن توپ اول به دست پاسور نياز دارد و بعد زدن سرويس هايي كه مناطق ضعيف چين را هدف قرار دهد.

پيروزي بر چيني ها كه از حمايت تماشاگران خودي برخوردارند البته بسيار دشوار است اما غير ممكن نيست به شرط اينكه بچه هاي ايران اشتباهات بازي با هند را تكرار نكنند. دفاع ، توپ رساني و سرويس سه فاكتوري هستند كه بايد در اجراي بدون نقص آنها نهايت دقت را به خرج داد. پيروزي در اين مسابقه تيم ايران را براي دومين بار طي 45 سال اخير به فينال پيكارهاي آسيايي خواهد برد و در صورت شكست هم چاره يي نخواهيم داشت جز اينكه براي كسب مدال برنز با بازنده ديدار كره جنوبي - استراليا مصاف بدهيم.