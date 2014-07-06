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۱۵ تیر ۱۳۹۳، ۱۷:۳۹

عادلی:

تمسک به قرآن کریم تنها راه مقابله با توطئه های بیگانگان است

تمسک به قرآن کریم تنها راه مقابله با توطئه های بیگانگان است

رشت – خبرگزاری مهر: مدیرکل اوقاف و امور خیریه گیلان گفت: تمسک به قرآن کریم و تقویت ارزش های اسلامی تنها راه مقابله با توطئه های بیگانگان است.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام ولی عادلی عصر یکشنبه در نشست فعالان قرآنی رشت با اشاره به لزوم توجه به تربیت دینی و قرآنی در خانواده ها افزود: دین مبین اسلام کامل ترین دین الهی است زیرا به تمام ابعاد زندگی انسان توجه دارد.

وی همچنین با بیان اینکه آشنایی با کلام الله وحی باید از سنین کودکی و در خانواده انجام شود، اظهار داشت: نهادینه سازی فرهنگ قرآنی نقش بسزایی در کاهش آسیب های اجتماعی در میان نسل نوجوان و جوان در جامعه دارد.  

مدیرکل اوقاف و امور خیریه گیلان گفت: پارسال تعداد 60 هزار نفر در مسابقات قرآنی اوقاف استان شرکت کردند که این آمار در سالیان گذشته 5 تا 7 هزار نفر بوده است.

وی افزود: يكی از بنيادی‌ ترين مسائل در پيشگيری و كنترل آسيب‌ های اجتماعی توجه به موضوع فرهنگ جوامعه و بومی‌ سازی شيوه‌ های اتخاذ شده در تمامی عرصه‌ ها است.

عادلی تصریح کرد: يكی از راه‌ های موثر در پيشگيری از آسيب‌ های اجتماعی در كشور توجه به آموزه‌ های دينی در اين مورد است.

وی همچنین با بیان اینکه دين اسلام به پيشگيرى بيش از درمان و اصلاح اهتمام دارد، اظهار داشت: قرآن به عنوان مهمترين منبع اصلی دين اسلام، ساز و كارهای معرفتی و اخلاقی را برای جلوگيری انحرافات اجتماعی بيان می‌ كند.

مدیرکل اوقاف گیلان بیان داشت: روزه عامل موثری برای پرورش روح، تقوی و پرهیزگاری در تمام زمینه ها و ابعاد گوناگون اخلاقی است.

وی ادامه داد: ماه مبارک رمضان اوج بندگی و اوج عفت مؤمنان است.

 

کد مطلب 2326410

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