حمایت قوی از سرمایه گذاران خارجی در آذربایجان شرقی

به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل جبارزاده عصر امروز یک شنبه در دیدار با دبیر کل حزب سی پی سی استان هوبی چین در تبریز بر لزوم گسترش همکاری های سرمایه گذاران چینی و آذربایجان شرقی تاکید کرد و افزود: آماده همکاری با سرمایه گذاران چینی در همه زمینه ها به ویژه در بخش تولیدات مشترک هستیم و با تمام توان از آنها حمایت می کنیم.

وی با اشاره به اینکه آذربایجان شرقی ظرفیت ها و پتانسیل های زیادی برای سرمایه گذاری دارد، افزود: باید شرکت ها و سرمایه گذاران چینی بدانند که چهار درصد معادن مس دنیا در ایران قرار گرفته که سهم آذربایجان شرقی از این مقدار دو درصد است.

جبارزاده در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه حضور هیئت های مختلف اقتصادی از کشورهای مختلف در استان نشان می دهد که آذربایجان شرقی پتانسیل های لازم برای سرمایه گذاری را دارد، ادامه داد: در این خصوص نیز از شرکت های چینی حمایت می کنیم.

وی با اشاره به اینکه چینی ها می توانند یک شهرک صنعتی در ایران و در آذربایجان شرقی بسازند، گفت: ظرفیت ها و موقعیت های اقتصادی زیادی در آذربایجان شرقی از جمله در بخش کشاورزی و صنعتی وجود دارد که برای ساخت این شهرک نیز بنده به عنوان حامی و هماهنگ کننده کارها در کنار سرمایه گذاران چینی خواهم بود.