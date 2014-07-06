20 واحد آموزشی در املش بازسازی و تحویل آموزش و پرورش می شود

به گزارش خبرنگار مهر، علی اوسط مقدم عصر یکشنبه در حاشیه بازدید از پروژه های عمرانی املش افزود: از این تعداد 13 پروژه مقاوم سازی است که میزان پیشرفت فیزیکی این تعداد 55 تا 100 درصد است.

وی همچنین تعداد پروژه های استاندارد سازی در این شهرستان را چهار مورد اعلام کرد و اظهارداشت: عملیات اجرایی این پروژه ها هم آغاز شده است.

مدیرکل تجهیز و نوسازی مدارس گیلان گفت: در بحث حوادث تعداد سه پروژه با اعتباری افزون بر 270 میلیون تومان در شهرستان املش در حال اجرا است.

وی افزود: فرهنگ کمک و همیاری به اقشار مختلف در عرصه‌ های کوچک و بزرگ جامعه باید نهادینه شود زیرا این امر منتج به پیشرفت و ارتقای جامعه می‌ شود.

اوسط مقدم با اشاره به اهمیت فرهنگ‌ سازی در زمینه ساخت و ساز مدارس اظهارداشت: کمک به ساخت و ساز مدارس سبب تعالی و شکوفایی استعدادهای فرزندان‌ جامعه و به مراتب ارتقای بخش‌های علمی و اجتماعی کشور خواهد ‌شد.

وي بر اهميت ساخت مدرسه و نقش خيران مدرسه ساز اشاره كرد و بیان داشت: اگر ثروتي برای ساخت مدرسه، كتابخانه و فضا هاي آموزشي هزينه شود هميشه ماندني است.

مدیرکل توسعه، تجهیز و نوسازی مدارس گیلان تصریح کرد:چهره هاي افراد نيكوكار و خير در امر مدرسه سازي براي هميشه ماندگار خواهد بود.

وی یادآور شد: خيران هميشه در عرصه مدرسه سازي همگام و همراه دولت بوده اند.

شهرستان املش در شرق استان گیلان واقع شده است.