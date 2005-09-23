حجت الاسلام پور محمدي : اصراري بر بومي بودن استاندارها نداريم

به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل از رسا، حجت الاسلام پور محمدي، امروز در حاشيه ديدار با مراجع تقليد قم گفت : اين سفر براي عرض ادب و رهنمود‌گيري از مراجع تقليد صورت گرفت چون ما به اين شهر تعلق خاطر داريم و بايد در يك فرصت مناسب نسبت به اين شهر اداي تكليف كنيم و مسائل شهري و استاني را مورد بررسي قرار دهيم.

وي با اشاره به وجود حوزه علميه در استان قم و استفاده جامعه اسلامي از اين ظرفيت افزود : حكومت ما يك حكومت اسلامي است، بستر اصلي اين حكومت دين است و دين شناسان و عالمان ديني ركن اين بناي جديد و نظام جمهوري اسلامي هستند و طبيعي است كه قم كانون همه الهام‌ها است و همه نگاه‌ها و ساز و كارها متاثر از مطالبي است كه در اين سرزمين ارائه مي‌شود و قم بايد در تمام عرصه‌ها خود را نشان دهد.

وزير كشور در خصوص تعيين استانداران جديد از انتصاب بقيه استانداران در هفته‌هاي آينده خبر داد و گفت : استاندارها بايد توانايي و ظرفيت‌هاي لازم را براي مديريت داشته باشند چرا كه در دوره جديد با توقعات و مطالبات جديد مردم و با نگاه جديدي كه به عرصه‌هاي داخلي و خارجي داريم، مردمي و خدمتگزار بودن، به دنبال حل مشكلات مردم بودن از ديگر ويژگي ‌هاي استانداران جديد مي ‌باشد.

وي لزوم بومي بودن استانداران را براي استان‌ها رد كرد و توضيح داد : اگر شخصي با توجه به ويژگي‌ هاي ذكر شده در استان يافت شود بيشتر راغب هستيم، ولي اصراري بر بومي بودن نداريم چون ما مي ‌خواهيم جايگاه و ظرفيت نيروهاي انساني و مديريت ‌هايمان را در مناطق گسترش دهيم و ارتقاء سطح كارشناس و مديريتي را در كل مناطق كشور ايجاد كنيم.

حجت الاسلام پور محمدي در مورد ابقاء استانداران دولت گذشته گفت : فضاي اجتماعي بايد تحمل استانداران دولت قبلي را داشته باشد. برخي افراد هستند كه ويژگي‌هاي آنها قابل قبول است ولي شرايط اجتماعي ديگر تحمل آن افراد را ندارد و بايد به مطالبات اجتماعي بها داد، به خصوص در شرايطي كه تحولات سياسي رخ مي‌دهد طبعا ايجاب مي‌كند كه يك سري تغييرات و تحولات به وجود آيد كه خواست به حق هم است و بايد به آن پاسخ داد.