موسسات مردم نهاد ایجاد شبکه تلویزیونی حوزه محیط زیست را مطالبه کنند

به گزارش خبرنگار مهر، محمد احمدی بعد از ظهر یکشنبه در جلسه اتاق فکر محیط زیست استان فارس گفت: عربستان سعودی کشوری کشاورزی نیست اما شبکه تلویزیونی دارد که 24 ساعت شبانه روز در حوزه آب، محیط زیست، کشاورزی و... در حال تولید برنامه و پخش برنامه است.

وی گفت:NGO ها می توانند در این خصوص مطالبه داشته باشند و در این راه باید موضوعات را از طریق مجمع های نمایندگان 31 استان، مراجع و دیگر بخشها پیگیری کنند.

استاندار فارس در ادامه سخنان خود با اشاره به مشکلات حوزه آب و بهره برداری بیش از حد لازم از این منابع گفت: مردم نمی دانند دارند تیشه به ریشه خود می زنند.

وی با اشاره به اینکه چندی پیش جلسه ای با هیئت دولت و رئیس جمهور تشکیل شد، افزود: رئیس جمهور بر لزوم حفاظت از محیط زیست در این جلسه تاکیدات زیادی داشتند.

احمدی با اشاره به وضعیت نگران کننده بختگان نیز گفت: 10 سال پیش بختگان دریاچه ای زنده با پرندگانی متنوع بود اما اکنون در آن خودروها تردد می کنند.

استاندار فارس مهمترین موضوع را مسئله الگوسازی دانست و گفت: بخش اعظمی از مشکل آب به خود مردم بر می گردد و بخش دیگر خود ما مقصر هستیم زیرا مردم هیچ الگوی معیشتی ندارند.

وی گفت: در فارس حدود 80 هزار حلقه چاه وجود دارد که 20 الی 25 هزار حلقه غیرمجاز است.

احمدی ادامه داد: زمانی کشاورزی با روش غرقابی انجام می شد که آب زیادی مصرف می کرد اما اکنون همان میزان آب در لوله ها به صورت آبیاری قطره ای انجام می شود که تاثیری در کاهش مصرف نداشته که در این خصوص نیازمند الگوسازی هستیم.

استاندار فارس با بیان اینکه برای کمک به دریاچه بختگان بنا داریم در ایام بارندگی آب سددرودزن در زمان وقوع سیلابهای را رها کنیم، اظهار داشت: این کار باعث می شود که آب رها شده به سد به بختگان برسد و زمین در این فصول تشنه نیست تا آب سد را در خود فرو ببرد و آب وارد دریاچه شده تا با این اقدام آبی برای پرندگان مهاجر دریاچه فراهم کرده باشیم.

وی با اظهار امیدواری نسبت به احیاء پریشان نیز گفت: برای احیاء این سد نیز سهمی از سد نرگسی معادل 10 میلیون مترمکعب آب سالیانه به دریاچه اختصاص می یابد تا مشکل پریشان نیز حل شود.