2000 دانش آموز بجنوردی در طرح هجرت مشارکت دارند

به گزارش خبرنگار مهر، حميدرضا صبوري ظهر یکشنبه در جلسه طرح هجرت مدارس بجنورد، استفاده از توانمندي دانش آموزان و ظرفيت آنها در راستای بهبود وضعیت مدارس را هدف اصلي اجرای طرح هجرت سه در مدارس شهرستان دانست.

وی افزود: طرح هجرت سه در مدارس شهرستان بجنورد در راستاي تحقق بخشي به فرمايشات مقام معظم رهبري، هدايت و به كارگيري فعاليت هاي دانش آموزان و استفاده از توانمندي و ظرفيت دانش آموزان در مدارس به اجرا گذاشته شده است.

صبوری افزايش دلگرمي دانش آموزان به فضاي آموزشي، ارتقا توان تخصصي، ارتقا فضاي كار و تلاش، فعاليت هاي گروهي و... را از ديگر اهداف اصلي اجرای طرح هجرت در مدارس عنوان کرد.

اين مسئول مرمت، زيبا سازي، نقاشي و رنگ آميزي محيط هاي داخلي و خارجي فضاي مدرسه را از محور هاي اين طرح برشمرد.

صبوي افزود: تعمير تجهيزات و امكانات آموزشي آسيب ديده، جوشكاري، برق كاري، فعاليت هاي عمراني و ... از ديگر محور هاي اجراي اين طرح در مدارس به شمار می روند.

معاون پرورشي و تربيت بدني آموزش و پرورش بجنورد با اشاره به اينكه طرح هجرت سه در دوفاز انجام مي شود، گفت: فاز اول اين طرح از اول تيرماه جاري آغاز و تا پايان مرداد ماه امسال ادامه دارد كه در مرحله اول اجراي اين طرح 9 آموزشگاه شهري بحنورد تحت پوشش قرار گرفتند.

وي با بيان اينكه فاز دوم اجراي اين طرح به مدارس روستايي و مناطق دور افتاده شهرستان بجنورد اختصاص دارد عنوان كرد: افزايش يا كاهش مدارس روستايي كه تحت پوشش اجراي اين طرح قرار مي گيرند به اعتبارات مورد نياز بستگي دارد.

وي با تاكيد بر اين كه اجراي طرح هجرت سه با همت آموزش و پرورش بجنورد و بسيج سازندگي و سپاه آغاز شده است تصريح كرد: اعتبارات اين دستگاه ها تقسيم مي شود كه متاسفانه آموزش و پرورش شهرستان بجنورد اعتبار چندان مناسبي ندارد.

معاون پرورشي و تربيت بدني آموزش و پرورش بجنورد با اشاره به اينكه تعداد شركت كنندگان اين طرح امسال نسبت به سال گذشته افزايش چشمگيري داشته است، افزود: امسال دو هزار نفر از دانش آموزان دختر و پسر و فرهنگيان بسيجي شهرستان بجنورد در اجراي اين طرح مشاركت دارند.