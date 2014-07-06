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۱۵ تیر ۱۳۹۳، ۱۸:۱۸

سقاء خواستار شد؛

سبک زندگی رضوی در بین بانوان اردبیل ترویج شود

سبک زندگی رضوی در بین بانوان اردبیل ترویج شود

اردبیل – خبرگزاری مهر: مسئول دبیرخانه کانون های فرهنگی هنری مساجد استان اردبیل خواستار ترویج فرهنگ رضوی و سبک زندگی رضوی در بین بانوان یویژه در بین دختران این استان شد.

به گزارش خبرنگار مهر، نادر سقاء عصر یکشنبه در جلسه هماهنگی گرامیداشت دهه کرامت ویژه بانوان اردبیل اضافه کرد: باید در ایام دهه کرامت توجه ویژه ای به ترویج فرهنگ رضوی و سبک زندگی رضوی به خصوص در میان دختران صورت گیرد.

وی برگزاری همایش ها و جلسات با موضوع منزلت و جایگاه دختران در فرهنگ اسلامی با هدف فرهنگ سازی را مورد تاکید قرار داد و افزود: براین اساس باید همزمان با میلاد حضرت معصومه(س) و روز دختر، اجرای برنامه های ویژه این ایام از جمله حجاب و عفاف، برپایی نمایشگاه، برگزاری دوره های آموزشی و برنامه های فرهنگی هنری باید مورد توجه قرار گیرد.

مسئول دبیرخانه کانون های فرهنگی هنری مساجد استان تجلیل از دختران نخبه و برجسته و تولید آثار فاخر و ماندگار در زمینه ایام دهه کرامت را از دیگر برنامه های پیشنهادی برای ترویج فرهنگ و سبک زندگی رضوی برشمرد.

وی همچنین از اجرای طرح اعزام بانوان دستگاه های اجرایی که تاکنون به مشهد مقدس مشرف نشده اند، در دهه کرامت خبر داد و متذکر شد: هدف اصلی این طرح جایگزین کردن تجلیل معنوی با تجلیل مادی است.

سقاء به لزوم محوریت دادن شعار سال در برگزاری جشن ها، تدوین و پیش بینی جشن ها و مراسمات مختلف در دستگاه های اجرایی تاکید کرد و یادآور شد: باید از اجرای برنامه های تکراری پرهیز و به رویکردها و و برنامه های ماندگار و تاثیرگذار توجه شود.

کد مطلب 2326432

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