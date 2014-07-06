سبک زندگی رضوی در بین بانوان اردبیل ترویج شود

به گزارش خبرنگار مهر، نادر سقاء عصر یکشنبه در جلسه هماهنگی گرامیداشت دهه کرامت ویژه بانوان اردبیل اضافه کرد: باید در ایام دهه کرامت توجه ویژه ای به ترویج فرهنگ رضوی و سبک زندگی رضوی به خصوص در میان دختران صورت گیرد.

وی برگزاری همایش ها و جلسات با موضوع منزلت و جایگاه دختران در فرهنگ اسلامی با هدف فرهنگ سازی را مورد تاکید قرار داد و افزود: براین اساس باید همزمان با میلاد حضرت معصومه(س) و روز دختر، اجرای برنامه های ویژه این ایام از جمله حجاب و عفاف، برپایی نمایشگاه، برگزاری دوره های آموزشی و برنامه های فرهنگی هنری باید مورد توجه قرار گیرد.

مسئول دبیرخانه کانون های فرهنگی هنری مساجد استان تجلیل از دختران نخبه و برجسته و تولید آثار فاخر و ماندگار در زمینه ایام دهه کرامت را از دیگر برنامه های پیشنهادی برای ترویج فرهنگ و سبک زندگی رضوی برشمرد.

وی همچنین از اجرای طرح اعزام بانوان دستگاه های اجرایی که تاکنون به مشهد مقدس مشرف نشده اند، در دهه کرامت خبر داد و متذکر شد: هدف اصلی این طرح جایگزین کردن تجلیل معنوی با تجلیل مادی است.

سقاء به لزوم محوریت دادن شعار سال در برگزاری جشن ها، تدوین و پیش بینی جشن ها و مراسمات مختلف در دستگاه های اجرایی تاکید کرد و یادآور شد: باید از اجرای برنامه های تکراری پرهیز و به رویکردها و و برنامه های ماندگار و تاثیرگذار توجه شود.