به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا رئیسی در دیدار با نماینده ولی فقیه در استان بوشهر با اشاره به اجرای طرح جامع نظام سلامت، اظهار داشت: گام‌های بسیار مهمی برای توسعه شاخص‌های سلامت برداشته شده است و شاهد تحول در بخش بهداشت و درمان در نقاط مختلف کشور خواهیم بود.

وی ادامه داد: دولت تدبیر و امید، توسعه سلامت را به عنوان اولویت در برنامه‌های خود قرار داده است و طرح جامع نظام سلامت از جمله این طرح‌ها است که بخش عمده‌ای از نیازهای درمانی را تامین خواهد کرد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی بوشهر با اشاره به استفاده بیش از 10هزار نفر در استان بوشهر از طرح نظام سلامت، تصریح کرد: یک میلیارد تومان از محل هدفمندی یارانه‌ها برای اجرای طرح تحول نظام سلامت در استان بوشهر پرداخت شده است.

وی با اشاره به افزایش تعداد زایمان‌های طبیعی در استان بوشهر از زمان اجرای طرح جامع نظام سلامت، افزود: با اجرای طرح سلامت شاهد پرداخت به موقع مزایای پزشکان هستیم که نسبت به گذشته تحول خوبی ایجاد کرده است.

تقویت زیرساخت‌های بهداشتی و کنترل بیماری‌ها

رئیسی ادامه داد: تقویت زیرساخت‌های بهداشتی و کنترل بیماری‌ها از اولویت‌های بسیار مهم دولت در بخش سلامت است که باید با تقویت بخش بهداشت شاهد تحقق این خواسته‌ها باشیم.

وی به دیگر اهداف دانشگاه علوم پزشکی بوشهر در تحقق اهداف مورد نظر نظام سلامت، تاکید کرد: در طرح تحول نظام سلامت به دنبال خدمات‌رسانی با کیفیت و ظرفیت‌سازی برای پیشرفت بخش سلامت استان بوشهر هستیم.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی بوشهر با اشاره به اینکه 90 درصد هزینه‌های درمانی در این طرح از سوی دولت پرداخت می‌شود، افزود: تجهیزات پزشکی و دارو توسط بیمارستان توسط بیمارستان تامین می‌شود و نیازی به خرید انها توسط بیماران نیست.

وی همچنین از ارائه خدمات رایگان برای زایمان طبیعی خبر داد و اظهار داشت: افزایش ماندگاری پزشکان متخصص از دیگر اهداف اجرای این طرح است که امیدواریم به اهداف مورد نظر دست یابیم.