ممنوعیت صدور مواد غذایی و لبنیاتی در مرز مهران لغو شد

به گزارش خبرنگار مهر، خلیل حیدری ظهر یکشنبه در مرز مهران اظهار داشت: وضعیت صادرات در مرز بین اللمللی مهران به حالت عادی قرار گرفته است و محدودیتهای صادرات موادغذایی و محصولات کشاورزی نیز لغو شده است.

وی بیان داشت: مرز مهران مهمترین مرز زمینی کشور برای صادرات کالا و تردد زائر به کشور عراق است و باید از این فرصت در جهت توسعه استان استفاده کرد.

حیدری بیان داشت: پس از لغو ممنوعیت صدور مواد غذایی و لبنیاتی، میوه و تره بار، حجم بیشتر صادرات غیرنفتی در مرز مهران به کشور عراق افزایش یافته است.



وی افزود: روزانه 700 تا 800 کامیون کالا از این مرز به کشور همسایه صادر می‌شود که برای تقویت صادرات غیرنفتی در مرز مهران به عراق باید تلاشهای بیشتری صورت گیرد.

مدیر کل گمرک استان ایلام بیان داشت: گمرک ایلام اکنون از مجموع 31 گروه گمرکی کشور از لحاظ وزنی در رتبه هفت و از نظر دلاری به رتبه 14 ارتقا یافته است.

مدیرکل گمرکات استان ایلام افزود: کالاهای صادر شده از پایانه مرز بین المللی مهران بیشتر شامل مصالح ساختمانی، سیمان، آجر، محصولات کشاورزی مانند هندوانه و گوجه فرنگی و ساخته های پلاستیکی و فلزی است.

مدیرکل گمرکات استان ایلام از صادرات 265 میلیون دلار کالا از ابتدای سال 93 تاکنون از خروجی بین المللی مهران به عراق خبرداد و این مقدار صادرات در مقایسه با مدت مشابه پارسال از لحاظ ارزش دلاری 24 درصد رشد نشان می دهد.