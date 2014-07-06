آزادی 109 زندانی جرائم غیرعمد استان بوشهر تا پایان امسال/ برگزاری 24 جشن گلریزان

به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا حیدری عصر یکشنبه در نشست با فرماندار بوشهر اظهار داشت: ماه مبارک رمضان فرصت خوب و مناسبی برای گلریزان و جمع آوری کمک های مردمی و دستگاه های دولتی است.

وی با اشاره به اینکه در سال جاری در استان بوشهر 24 جشن گلریزان برای جمع آوری کمک خیرین در راستای آزاد سازی زندانیان جرائم غیرعمد برگزار خواهیم کرد، افزود: ما با برنامه ریزی و استفاده از رهنمودهای امام جمعه بوشهر و نماینده ولی فقیه در استان و همچنین با همکاری مردم و سازمان های دولتی و خصوصی امیدواریم بتوانیم 109 نفر از زندانیان جرائم غیرعمد در استان آزاد شوند.

آزادی زندانیان نیازمند کمک‌های مردمی است

مدیرعامل ستاد دیه استان بوشهر در این نشست اظهار داشت: ستاد دیه استان بوشهر در کمک به دردمندان و زندانیان جرائم غیرعمد تاکنون نقش بسزایی داشته است.



موسوی ادامه داد: در صورت اینکه کمک خیرین و نیکوکاران به ستاد دیه در راستای آزاد سازی زندانیان جرائم غیرعمد نباشد، امکان دارد افراد زندانی که غالبا از خانواده های مستمند هستند سالیان طولانی نتوانند جریمه خود را پرداخت کنند.

وی با اشاره به اینکه ماندن زندانیان جرائم غیرعمد در زندان طی مدتی در جامعه آثار سوء و جبران ناپذیری به ‌وجود خواهد آمد، گفت: تاکنون ستاد دیه توانسته است، وظایف و رسالتی را که در زمینه فرهنگ‌سازی و وضع قوانینی بر دوش دارد نظیر تعیین سقف مهریه و اجباری شدن بیمه شخص ثالث به سرانجام برساند.

جشن‌های گلریزان با برنامه‌ریزی دقیق برگزار شود

فرماندار بوشهر با بیان اینکه ستاد دیه استان بوشهر در حوزه فرهنگی گام های موثری برداشته است، اظهار داشت: این امکان وجود دارد که افرادی به سبب غفلت و بصورت غیرعمدی در زندان گرفتار شوند و این رسالت و وظیفه مسئولان و کمک مردم خیر است که یاری آنان بشتابند.

حسن ابراهیمی با اشاره به اینکه مردم خیر استان بوشهر در گرفتن دست مستمندان و دردمندان پیشتاز است، تصریح کرد: باید با یک برنامه‌ریزی‌ دقیق و منسجم جشن گلریزان امسال در چند نقطه شهر بوشهر و استان برگزار ‌شود.