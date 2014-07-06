وقوع 46 مورد آتش سوزی در عرصه های محیط زیست فارس/ خسارت 90 میلیارد تومانی

به گزارش خبرنگار مهر، حسینعلی ابراهیمی کارنامی بعدازظهر یکشنبه در جلسه اتاق فکر محیط زیست استان فارس گفت: بر اثر این آتش سوزهای یک هزار و 600 هکتار از عرصه های محیط زیستی استان طعمه حریق شد.

وی افزود: در این رابطه 90 میلیارد تومان نیز خسارت برجای ماند.

مدیرکل محیط زیست استان فارس از آتش سوزی های به عنوان یکی از مشکلات اخیر استان یاد کرد و گفت: در کنار آتش سوزها موضوع خشکیدگی بلوط در زاگرس وجود دارد که در استان فارس نیز با آن روبه رو هستیم.

وی در ادامه سخنان خود با اشاره به روند شکل گیری اتاق فکر محیط زیست فارس نیز گفت: اتاق فکر محیط زیست فارس از سال 91 فعالیت خود را آغاز کرده که شامل اساتید دانشگاه، اصحاب رسانه، دستگاه قضایی، مدیران دستگاه های مرتبط، علاقه مندان به محیط زیست و ... است.

کارنامی با اشاره به اینکه احکام اعضا دو سال بود و به اتمام رسیده، بیان کرد: احکام جدید صادر شده و به آنها ابلاغ خواهد شد.

مدیر کل محیط زیست فارس ادامه داد: اتاق فکر محیط زیست فارس برای دستیابی به محیط زیستی بالنده تلاش دارد.

در ادامه مراسم معاون عمرانی استاندار فارس نیز گفت: بعد از اینکه به استانداری فارس منتقل شدم چند مبحث را مورد توجه جدی قرار دادم که شامل محیط زیست، آب، منابع طبیعی و میراث فرهنگی بود.

خلیل رضائیان با اشاره به اینکه در حوزه آب و مسائل زیست محیطی باید به تحلیل و بررسی برای شناسایی علل مشکلات پرداخت، افزود: در حوزه منابع طبیعی و محیط زیست باید گفت که ما نتوانسته ایم اهمیت و جایگاه این مشکلات را به سیستم اداری و جامعه منتقل کنیم و در این راستا اتاق فکر محیط زیست کمک موثری برای توقف روند آسیب رسانی به این حوزه ها است.

وی گفت: در حوزه محیط زیست یک نگاه وجود دارد که با یک جواب قانونی منفی و "نه" از آسیبها جلوگیری شود اما یک نگاه دیگر نیز می توان وجود داشته باشد که بر اساس آن به دنبال راهکار برای رفع مشکلات باشیم.

در ادامه جلسه مدیر کل منابع طبیعی استان فارس با اشاره به مشکل آب و آتش سوزی در عرصه های منابع طبیعی استان بیان کرد: آب به شدت از چاه ها در حال برداشت است و برخی از کشاورزان به تک کشتی نیز رضایت نمی دهند.

کاظم بردبار گفت: به عنوان نمونه در حوزه شهرستان جهرم 200 مجوزآب برای حوزه صنعتی صادر شده که 180 مجوز آن در حال استفاده در بخش کشاورزی است.

وی یادآورشد: در شهرستان فسا سال گذشته 150 لیتر بر ثانیه کسری آب وجود داشت اما برخی ها برای شستن کامیون از آب شرب استفاده می شود.