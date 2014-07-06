حجاب ستیزی در راستای منفی سازی ارزشهای دینی انجام می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد شفیع سیدی عصر یکشنبه در همایش عفاف و حجاب با تاکید بر رعایت عفاف و حجاب اسلامی از سوی آحاد مسلمانان اظهار داشت: محور تمام پیام ها، وصیت نامه ها و مصاحبه های تعالی بخش شهیدان ما به بانوان جامعه اسلامی پاسداری از ارزشها بویژه حفظ و رعایت عفاف، پاکدامنی و حجاب اسلامی است.

حجت الاسلام سیدی افزود: اعتماد زایی، نمایش بی ایمانی و فساد اخلاقی در جامعه نتیجه بدحجابی، بدحجابی و عدم رعایت عفاف و پاکدامنی در جامعه است.

مسئول نمایندگی ولی فقیه در قرارگاه غدیر اضافه کرد: رعایت عفاف مختص بانوان نیست بلکه مردان و زنان هر دو قشر موظف به رعایت آن هستند.

وی با تاکید بر ترویج فرهنگ فاطمی عنوان کرد: ارزشها و فضایلی نظیر عفاف و حجاب که از درخواست های اصلی مکتب فاطمی به شمار می رود باید به صورت گسترده و نافذ در جامعه انقلابی و ولایی ما تجلی پیدا کند.

حجت الاسلام سیدی افزود: حیات و تعالی فرهنگ مکتبی ما در گرو طهارت معنوی، تقوا، پاکی و پاکدامنی و عفاف و حجاب است و این نیز مرهون جایگاه معنوی و تعالی شخصیت زن در جامعه است.

وی گفت: اصحاب تبلیغ، هنر، رسانه و سایر حوزه های شمابه رسالت خطیری در ترویج فرهنگ عفاف دارند.

