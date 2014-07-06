اولین هفته فرهنگی رامسر برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حسین شعبان سروری عصر یکشنبه در جلسه برنامه ریزی اجلاس گردشگری سلامت افزود: این کنفرانس گردشگری سلامت با حضور 100 مهمان خارجی و 100 مهمان داخلی (وزراء، معاونین و استانداران) برگزار می شود.

شعبان سروری افزود: اینگونه همایش ها گذشته از اینکه زمینه ایجاد فرصت های بسیار مناسبی را در بخش های مختلف در سطح شهرستان ایجاد می کند، برای رفع موانع و مشکلات نیز می توانیم گامهای لازم را برداریم.

وی بر لزوم استفاده از حضور وزراء و مدیران ارشد تاکید کرد و اظهار داشت: همه دستگاههای اجرایی طرح ها و برنامه های خود را تا قبل از برگزاری اجلاس آماده کنند تا بتوانیم نهایت امتیاز را بدست بیاوریم.

فرماندار رامسر اضافه کرد: در زمان برگزاری این اجلاس هفته فرهنگی رامسر نیز برای نخستین بار برگزار می شود که در این هفته از تمامی ظرفیت های شهرستان اعم از اقتصادی، فرهنگی، صنایع دستی و گل و گیاه و .. استفاده شده و در قالب راه اندازی کارناوال های فرهنگی و هنری، اجرای برنامه های نمادین آیینی و سنتی جهت معرفی هویت شهرستان به مهمانان خارجی و داخلی، راه اندازی کارناوال گل و گیاه، برگزاری کنسرت ها و نمایشگاههای متعدد اجرا می شود.

سروری ادامه داد: گلکار مسجد آدینه جواهرده از جمله مراسم سنتی رامسر است که در هفته فرهنگی رامسر اجرایی خواهد شد.

وی اذعان داشت: علیرغم ظرفیت های بسیار بالایی که در حوزه فرهنگ در رامسر داریم ولی هنوز نتوانستیم بجز نوشته هایی که نویسندگان رامسری در قالب کتاب عرضه کرده اند، جاذبه های تاریخی، فرهنگی و میراثی خود را معرفی کنیم و هفته فرهنگی رامسر فرصت مناسبی است تا به این بخش توجه ویژه شده و با توجه به اوازه بین المللی رامسر، این هفته به هفته بین المللی تبدیل بشود.