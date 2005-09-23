فرنگي كاران ايران فردا به مجارستان مي روند

به گزارش خبرگزاري " مهر" تيم ملي كشتي فرنگي جهت حضور دررقابتهاي قهرماني جهان راس ساعت 45/3 بامداد فردا ازطريق هواپيمائي تركيش ايرعازم استانبول و ازآنجا به سوي بوداپست پروازمي كند.
تيم كشورمان را دراين سفر نفرات همراهي مي كنند:
55 كيلوگرم: حميد سوريان
60 كيلوگرم: علي اشكاني
66 كيلوگرم: مهدي توكلي - علي محمدي
74 كيلوگرم: مهدي محمدي
84 كيلوگرم: قاسم رضائي
96 كيلوگرم: رضا زيدوند
120 كيلوگرم: عليرضا غريبي - مهدي شربياني
مربيان: محمدبنا - حسام الدين جعفري - ناصرنوربخش - موسي طباطبائي
مديرفني: حسن بابك
تيم ملي كشتي فرنگي كشورمان بامداد فرداعازم بوداپست مجارستان مي شود تا خود را براي حضوردر مسابقات قهرماني جهان آماده كند.
به گزارش خبرگزاري " مهر" تيم ملي كشتي فرنگي جهت حضور دررقابتهاي قهرماني جهان راس ساعت 45/3 بامداد فردا ازطريق هواپيمائي تركيش ايرعازم استانبول و ازآنجا به سوي بوداپست پروازمي كند.
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