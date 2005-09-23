فرنگي كاران ايران فردا به مجارستان مي روند

به گزارش خبرگزاري " مهر" تيم ملي كشتي فرنگي جهت حضور دررقابتهاي قهرماني جهان راس ساعت 45/3 بامداد فردا ازطريق هواپيمائي تركيش ايرعازم استانبول و ازآنجا به سوي بوداپست پروازمي كند.

تيم كشورمان را دراين سفر نفرات همراهي مي كنند:

55 كيلوگرم: حميد سوريان

60 كيلوگرم: علي اشكاني

66 كيلوگرم: مهدي توكلي - علي محمدي

74 كيلوگرم: مهدي محمدي

84 كيلوگرم: قاسم رضائي

96 كيلوگرم: رضا زيدوند

120 كيلوگرم: عليرضا غريبي - مهدي شربياني

مربيان: محمدبنا - حسام الدين جعفري - ناصرنوربخش - موسي طباطبائي

مديرفني: حسن بابك