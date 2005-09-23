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۱ مهر ۱۳۸۴، ۱۲:۵۳

مسابقات كشتي قهرماني جهان - بوداپست

فرنگي كاران ايران فردا به مجارستان مي روند

تيم ملي كشتي فرنگي كشورمان بامداد فرداعازم بوداپست مجارستان مي شود تا خود را براي حضوردر مسابقات قهرماني جهان آماده كند.

به گزارش خبرگزاري " مهر" تيم ملي كشتي فرنگي جهت حضور دررقابتهاي قهرماني جهان راس ساعت 45/3 بامداد فردا ازطريق هواپيمائي تركيش ايرعازم استانبول و ازآنجا به سوي بوداپست پروازمي كند.
تيم كشورمان را دراين سفر نفرات همراهي مي كنند:
55 كيلوگرم: حميد سوريان
60 كيلوگرم: علي اشكاني
66 كيلوگرم: مهدي توكلي - علي محمدي
74 كيلوگرم: مهدي محمدي
84 كيلوگرم: قاسم رضائي
96 كيلوگرم: رضا زيدوند
120 كيلوگرم: عليرضا غريبي - مهدي شربياني
مربيان: محمدبنا - حسام الدين جعفري - ناصرنوربخش - موسي طباطبائي
مديرفني: حسن بابك

کد مطلب 232645

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