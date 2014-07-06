به گزارش خبرنگار مهر، علی هادی چگنی عصر یکشنبه در جلسه ستاد تنظیم بازار استان با تاکید بر بررسی افزایش نرخ گوشت در استان اظهار داشت: با توجه به ضررهای کشتارگاه های استان و با اعمال ضوابط و مقررات تلاش می شود تا یک افزایش قیمت منطقی را برای گوشت در استان در نظر بگیریم.

وی عنوان کرد: برای این منظور تیمی متشکل از نماینده سازمان صنعت، معدن و تجارت استان، نماینده سازمان جهاد کشاورزی، نماینده کشتارگاهها، نماینده قصابان، نماینده دامپزشکان و نماینده فرمانداری موظفند تا پایان هفته جاری با توجه به تمامی شرایط موجود از عرضه گوشت گرفته تا مصرف آن تمامی هزینه های لازم را برآورد کرده و نسبت به تعیین قیمت جدید گوشت اقدام کنند.

معاون برنامه ریزی استاندار لرستان بیان داشت: اصلا تمایل نداریم که کشتارگاه ها و قصابان استان ضرر ببینند و البته نباید قیمت گوشت هم آنقدر افزایش پیدا کند که صدای مردم درآید و نسبت به عدم خرید این کالا اقدام کنند.

چگنی اضافه کرد: افزایش قیمت گوشت بایستی معقول و منطقی باشد و ما نیز به عنوان اعضای کمیسیون نمی توانیم هرقدر که خواستیم قیمت ها را افزایش دهیم و اختیارات ما در این زمینه محدود است.

وی از کشتارگاهها و قصابان خواست که در صورت اعلام نرخ جدید به قیمت اعلام شده احترام بگذارند و گفت: قیمت جدید اعلام شده برای گوشت غیرقابل تغییر بوده و نباید کسی در این زمینه اعتراضی داشته باشد.

معاون برنامه ریزی استاندار لرستان با تاکید بر این موضوع که در زمینه توزیع گوشت مصرفی مردم بایستی دست واسطه گران کوتاه شود تصریح کرد: روش مناسب برای توزیع گوشت در استان این است که گوشت بدون واسطه در اختیار مردم قرار گیرد چرا که بدین وسیله قیمت برای قصابان نیز منطقی و کمتر خواهد شد.

چگنی با تاکید بر اینکه قصابان و کشتارگاهها باید مطالبات خود را به صورت منطقی و قانونی پیگیری کنند، عنوان کرد: مسئولان امر نیز با درک شرایط و دغدغه های این صنف در راستای به حداقل رساندن مشکلات تلاش خواهند کرد.