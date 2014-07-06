پیام تبریک روحانی به مناسبت سالگرد استقلال الجزایر

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاعرسانی ریاستجمهوری، حسن روحانی رئیسجمهوری در پیامی سالگرد استقلال الجزایر را به عبدالعزیز بوتفلیقه رئیسجمهور، دولت و ملت این کشور تبریک گفت.
متن پیام رییس جمهوری به این شرح است:
بسمالله الرحمن الرحیم
جناب آقای عبدالعزیز بوتفلیقه
رئیسجمهوری دمکراتیک خلق الجزایر
السلام علیکم و رحمه الله و برکاته
مایلم به مناسبت سالگرد استقلال کشورتان، بهترین و خالصانه ترین درودها را از سوی خود، دولت و ملت جمهوری اسلامی ایران به جنابعالی، دولت و ملت الجزایر ابراز نمایم.
وجود مشترکات فراوان بین دو کشور و نقش اساسی دین مبین اسلام در گسستن زنجیر وابستگی و نیل به آزادی و استقلال، زمینه را برای بسط و گسترش روابط دوستانه و برادرانه در عالیترین سطوح و در تمامی زمینهها، جهت تحقق بخشیدن به آرمانهای والای دو انقلاب بزرگ و تلاش مشترک برای برقراری صلح، ثبات و امنیت در سطوح منطقهای و بینالمللی فراهم آورده است.
از خداوند متعال، سلامتی و موفقیت آن جناب و سعادت و بهروزی دولت و ملت دوست و برادر الجزایر را مسألت دارم.
حسن روحانی
رئیسجمهوری اسلامی ایران
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