مدعیان قهرمانی در ششمین شب فوتسال جام رمضان گرگان پیروز شدند

به گزارش خبرنگار مهر، "عیسی اتراچالی" عصر یکشنبه در نشستی که درباره برنامه های جام رمضان فوتبال تشکیل شده بود در جمع خبرنگاران و در توضیح نتایج بازی های شب گذشته، با اعلام این خبر افزود: در شب ششم مسابقات فوتسال جام رمضان در مجموع 13 بار توپ از خط دروازه ها گذشت.

اتراچالی تصریح کرد: در بازی های دور دوم، تیم "شالیکوبی خلیل شهر" به نخستین برد خود دست یافت، "ورزشی پرسپولیس" صدرنشین گروه دوم باقی ماند، "سردخانه سورتینگ" بار دیگر قدرت خود را به رخ کشید و "شهدای جلین" به دومین برد متوالی رسید.

وی در توضیح بازی های امشب گفت: در رقابت های شب هفتم امشب (یکشنبه) دور دوم بازی ها در 4 گروه دیگر پیگیری می شود و طبق برنامه و از گروه پنج، تیم "گلستان فلز طبرستان" با "شادروان رضایی"، از گروه شش "اتحادسبز سیدمیران" با "فرماندهی مرزبانی"، از گروه هفت "اتوپارس" با "ریاضی کوشیار" و از گروه هشت "کابین یاس" با "آب معدنی سقای مهر حسین آباد" دیدار می کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه گزارش کوتاهی از بازی های شب ششم جام آورده شده است.

خلیل شهر اعاده حیثیت کرد

در نخستین دیدار شب ششم جام و از گروه یک تیم "شالیکوبی خلیل شهر" که بازی اول خود را واگذار کرده بود برابر "فست فود دارچین" به برتری رسید و به بازی ها برگشت. بنفش پوشان خلیل شهری در نیمه اول با تک گل "معین گرنامی" برنده به رختکن رفتند.

در نیمه دوم بار دیگر نماینده خلیل شهر به گل دست یافت. "حمید ره انجام" زننده دومین گل برای شالیکوبی بود. فست فود دارچین که بازی نخست خود را واگذار کرده بود برای جبران گل های خورده تنها یک بار موفق بود. "عماد شجاعی مهر" زننده تک گل سبزپوشان فست فودی بود اما در نهایت بازی با نتیجه 2 بر یک به سود شگفتی ساز دوره قبلی به پایان رسید.

نکته جالب توجه در این بازی اینکه 3 بازیکن شالیکوبی در دقیقه 39 از داوران اخطار دریافت کردند. سرپرستی شالیکوبی به عهده "مهدی عموزادی" است.

"شهید مومن" تک امتیازی شد

در دومین دیدار شب ششم و از گروه دو تیم های "ورزشی پرسپولیس" و "شهید مومن" به تساوی رضایت دادند. پرسپولیسی ها که بازی نخست را با پیروزی پشت سر گذاشته بودند به گل اول بازی دست یافتند.

"بهروز فخرالدین" زننده نخستین گل بازی برای سرخپوشان بود. در ادامه تیم شهید مومن که نتیجه بازی اول را واگذار کرده بودند به دو گل پیاپی رسیدند. گل های "میثم آذرپور" و "جاوید خادم" موجب شد نیمه نخست با برتری دو بر یک به سود سرمه ای پوشان شهید مومن به پایان برسد.

در ابتدای نیمه دوم پرسپولیسی ها به گل تساوی رسیدند. "سعید کاظمی" موفق شد برای دومین بازی متوالی گلزنی کند و بازی را به تساوی بکشاند. در نهایت این بازی پربرخورد با تساوی 2 بر 2 خاتمه یافت و شهید مومن به اولین امتیاز خود رسید و ورزشی پرسپولیس 4 امتیازی شد. در نیمه نخست 3 بازکن شهید مومن در یک دقیقه از داوران اخطار دریافت کردند.

یک برد پرگل دیگر برای سردخانه

در سومین دیدار و از گروه سه، تیم مدعی "سردخانه سورتینگ" با استفاده از بازیکنان باتجربه به دومین برد پرگل متوالی دست یافت. طوسی پوشان در نیمه نخست دوبار دروازه "شهدای لمسک" را گشودند. گل هایی که به وسیله "مصطفی دهقان" و "پوریا وطنی" به ثمر رسید خیال سورتینگ را از بابت 3 امتیاز بازی آسوده کرد.

در نیمه دوم دو بار دیگر دروازه لمسکی ها باز شد. "محمدعلی هدایتی" و "مصطفی دهقان" گلزنان نیمه دوم سردخانه بودند. دهقان با دوگلی که به ثمر رساند تعداد گل های خود را به 5 رساند و در صدر جدول گلزنان قرار گرفت. سردخانه که بازی نخست خود را نیز پیروز شده بود با 6 امتیاز در صدر جدول باقی ماند و شهدای لمسک با 3 امتیاز به طور موقت در مکان دوم قرار گرفت. سرپرستی سردخانه سورتینگ بر عهده "علی اصغر نودهی" است.

یک نیمه خنثی، یک نیمه پر از حادثه

در چهارمین بازی شب گذشته و از گروه چهار تیم های "غیرانتفاعی سعدی جلین" و "شهدای امامرضا" به مصاف هم رفتند. نیمه اول بازی چنگی به دل نزد و دو تیم بدون گل به کار خود پایان دادند اما در نیمه دوم شاهد یک بازی پرحادثه بودیم.

در حالی که دو تیم تا یک دقیقه پایانی با تساوی بدون گل به کار خود ادامه می دادند جلینی ها با استفاده از تجربه "عباس پایین محلی" به گل اول رسیدند. در ثانیه های واپسین خطای سبزپوشان امامرضا به دلیل پایان یافتن تعداد خطاهای قانوی یک ضربه پنالتی از روی نقطه دوم را نصیب غیرانتفای سعدی کرد. پایین محلی با گلزنی مجدد یکی از دیرترین گل های جام را به ثمر رساند.

در نیمه دوم بازی کمی به خشونت هم کشیده شد. اخراج "مهدی رایجی" از تیم شهدای امامرضا در ثانیه های پایانی لحظاتی بازی را دچار التهاب کرد. سرپرست و مربی سبزپوشان به شدت نسبت به تصمیم داوران اعتراض کردند اما اعتراض آن ها فایده ای نداشت و در نهایت سرخپوشان جلینی با نتیجه 2 بر صفر برنده شدند و به دومین برد متوالی رسیدند.

بیست و چهارمین دوره مسابقات فوتسال جام رمضان در شهرستان گرگان با شرکت 40 تیم در 10 گروه 4 تیمی و به صورت دوره ای برگزار می شود و از هر گروه 2 تیم به مرحله بعدی صعود می کنند.