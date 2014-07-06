به گزارش خبرنگار مهر، با اين اقدام اظهار كالاهاي وارداتي، صادراتي و حتي ترانزيتي در گمرک بندر امام خميني (ره) به صورت الكترونيكي انجام مي شود.

داود دهقان مديركل گمرک بندرامام خميني (ره) در اینباره گفت: اين سامانه هم اكنون در اين گمرک راه اندازي شده و صادركنندگان و كساني كه كالاي ترانزيتي دارند از اين پس مي توانند كالاهاي صادراتي و ترانزيتي خود را به روش الكترونيكي و بدون نياز به حضور فيزيكي صاحب كالا و تنها با دسترسي به اينترنت و از محل كار يا منزل به گمرک اظهار نمايند.

وی با اشاره به اهميت صادرات و ترانزيت و توسعه آن و ضرورت كاهش هزينه صادركنندگان اظهارداشت: اين گمرک حداكثر تسهيلات و امكانات را در اختيار صادركنندگان قرار مي دهد كه اين امر علاوه بر تمهيدات قبلي، از طريق اجراي سامانه اظهار از راه دور با جديت دنبال مي شود.

مديركل گمرک بندرامام خميني (ره) افزود: اين سامانه با كمک و پشتيباني دفتر فناوري اطلاعات و ارتباطات گمرک راه اندازي شده و از مزاياي مهم آن مي توان به كاهش زمان انجام تشريفات گمركي، صرفه جويي در هزينه مراجعان و لينک بودن با ساير سازمان هاي همجوار اشاره کرد.