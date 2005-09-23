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۱ مهر ۱۳۸۴، ۱۳:۱۶

رئيس كميته امداد امام خميني در غرب استان تهران :

كمكهاي مردمي در جشن عاطفه ها بين دانش آموزان توزيع شد

رئيس كميته امداد امام خميني (ره) درغرب استان تهران گفت :در جشن عاطفه هاي امسال در غرب استان تهران بيش از يك ميليارد كمك مردمي جمع آوري شد كه در مدت 5 روز بين دانش آموزان توزيع شد .

حسن علي محمدي در گفت وگو با خبرنگار اجتماعي مهر در كرج افزود : مجموع ارزش ريالي كمكهاي جمع آوري شده در جشن عاطفه هاي امسال در غرب استان تهران، رقمي بالغ بر يك ميليارد و 83 ميليون و 777 هزار ريال بود كه 628 ميليون و 510 هزار ريال از آن به صورت وجه نقد و مابقي به صورت چك و غير نقدي بوده است .

 

وي خاطر نشان كرد : 30 درصد اين كمكها از طريق كميته امداد بين دانش آموزان بي بضاعت توزيع شده است و 70 درصد نيز از طريق ادارات آموزش و پرورش به دانش آموزان مورد نظر اعطاء شده است .

 

علي محمدي ياد آور شد : سرعت عمل در توزيع كمكهاي مردمي بين نيازمندان خواست قلبي ما و مردم است و به همين دليل با تلاش شبانه روزي زحمتكشان كميته امداد و آموزش و پرورش اين امر مانند سالهاي گذشته محقق شده است .

 

گفتني است ؛ 430 پايگاه جشن عاطفه ها در سال جاري در مناطق روستايي و شهري شهرستانهاي كرج ، ساوجبلاغ ، شهريار ، نظر آباد و رباط كريم  براي جمع آوري كمكهاي مردمي استقرار يافته بود .

 

کد مطلب 232650

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