نظام تربيتي به تحولي انقلابي نياز دارد

پرويز سروري عضو كميسيون فرهنگي مجلس شوراي اسلامي در گفتگو با خبرنگار گروه دين و انديشه "مهر" گفت : ابزارهاي فرهنگي و تربيتي جامعه از روشهاي سنتي، كه با نيازهاي جامعه منطبق نيست استفاده مي كنند، در همين راستا بايد در نظام آموزش و پرورش كشور تحولي بنيادين اتفاق افتد .

وي در ادامه افزود: در شرايط فعلي انتقال مهارتهاي زندگي ديني بيش از پيش ضرورت دارد، چرا كه ما در عصري واقع شده ايم كه به نام عصر انفجار اطلاعات شناخته مي شود و همواره داراي فرصتها و تهديدهاي بسياري است .

وي گفت: عصر انفجار اطلاعات فرصت فكر كردن را از كودكان گرفته است، اين دوره با آنكه افزايش ضريب هوشي كودكان را به همراه داشته، ركود عقلي كودكان و تهي شدن آنان از آداب و اخلاق را نيز نشان مي دهد.

سروري اعلام كرد: ما قادر نخواهيم بود در مقابل روند رشد جهاني بايستيم و با توجه به وضعيتي كه فرارويمان قرار دارد، تنها مي توانيم آن را هدايت كرده، از تهديد هاي موجود، فرصتهايي براي خود ايجاد كنيم.

وي افزود: در آينده ما شاهد انسانهايي خواهيم بود كه شبيه به ابزارهاي ماشيني در كنار هم قرار گرفته اند و اگر چه مملو از اطلاعات هستند اما از ادب اجتماعي بهره نبرده اند، اين افراد گروهي منزوي خواهند بود كه تنها با رايانه خود انس گرفته اند و با محيطهاي اجتماعي مثل خانواده و جامعه قطع رابطه كرده اند، اين اتفاق يك تهديد و خطري بزرگ است .

عضو كميسيون فرهنگي مجلس شوراي اسلامي با اشاره به ضرورت ايجاد انقلابي در نظام تربيتي، گفت : اصلاح نظامهاي تربيتي به تنهايي كافي نخواهد بود، وظيفه ما آن است كه در مقابل تهديدات موجود، در تار و پود فرهنگي و تربيتي جامعه، انقلابي ايجاد كنيم.

سروري در همين رابطه افزود: نگرشها، رويكردها و نگاههايي كه در زمينه مسائل تربيتي وجود دارند سطحي هستند، اگرچه شاهد تهي شدن جامعه از ارزشها هستيم اما همواره خود را فريب مي دهيم و از ايجاد تغيير در نظامهاي تربيتي و اخلاقي غافل مي شويم.

وي با اشاره به تأثيرات رسانه ها در اين زمينه گفت : خانواده با وجود رسانه ها فرصت ندارد و نمي تواند بر كودكان تأثيرات عميقي بگذارد و تنها از لحاظ تغذيه آنها را پشتيباني خواهد كرد.

عضو كميسيون فرهنگي مجلس شوراي اسلامي در ادامه گفت: سازمانها و نهاد هاي متكثر تربيتي، بايد مورد بازنگري قرار گيرند و در فعاليتهاي خود علاوه بر افزايش اطلاعات كودكان، به ضرورتهاي تربيتي و اخلاقي آنان نيز توجه داشته باشند و در اين راه از روشهاي جديد، متناسب با نيازهاي جامعه بهره گيرند چرا كه امروزه فقدان توجه به مسائل تربيتي و اخلاقي بشدت مشاهده مي شود.