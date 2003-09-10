رئيس جمهور سوريه استعفاي نخست وزير اين كشور را پذيرفت

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از شبكه خبري الجزيره ، مصطفي ميرو نخست وزير سوريه امروزاستعفاي خود را تقديم بشار اسد رئيس جمهوراين كشوركرد.

استعفاي مصطفي ميرو در حالي صورت گرفت كه بشاراسد قصد دارد اصلاحات ريشه اي درساختارحكومت خود انجام دهد.

درهمين حال يك تحليل گرمسائل سياسي خاورميانه به نام دكتر "عماد شعيبي " در گفتگو با شبكه خبري الجزيره دراين باره اظهار داشت : سوريه در صدد است يك سري اصلاحات اساسي در حكومت جديد خود انجام دهد و اين تغييرات هرگزتحت فشارهاي خارجي صورت نگرفته است و تنها براي تغيير درساختار حكومت جديد سوريه براي بهتر شدن وضع اقتصاد ، سياسي فرهنگي و ديگر موارد انجام گرفت .

وي گفت : رئيس جمهور سوريه، عطيري را موظف به تعيين اعضاي كابينه جديد حكومت اين كشوركرده است.