آرايش نيروهاي سياسي صورت‌ بندي جديدي خواهد گرفت// بايد پيشنهادي مطرح كنيم كه اروپاييان غني‌ سازي را بپذيرند// مسوولان واقع ‌بيني و واقع ‌نگري را سرلوحه كار خود قرار دهند

به گزارش خبرنگار سياسي "مهر"، محسن آرمين كه در حاشيه سيزدهمين نشست فصلي خانه احزاب ايران در جمع خبرنگاران سخن مي گفت، تاكيد كرد: مبناي ما در نقد عملكرد حاكمان جديد شعارها، برنامه ها و وعده هاي محمود احمدي نژاد و منافع و مصالح ملي است.

آرمين در مورد نحوه حضور اصلاح ‌طلبان در جامعه اظهار داشت: يك نظر بر اين است كه احزاب اصلاح ‌طلب پروژه‌ حضور در حاكميت را تعقيب كنند و يك نظر ديگر معتقد است كه آنها فقط در عرصه‌ هاي اجتماعي و نهادهاي مدني حضور داشته باشند. به نظر سازمان هيچ ‌كدام از اين ديدگاه‌ ها به صورت مستقل پاسخگوي نيازهاي موجود نيست. بايد احزاب و گروههاي سياسي اصلاح‌ طلب در هر دو زمينه فعاليت داشته باشند.



محسن آرمين

وي با بيان اين ‌كه سازمان متبوعش همچنان براي حضور در حاكميت تلاش مي‌كند گفت: خواهيم كوشيد در عرصه‌ اجتماعي و نهادهاي مدني حضوري فعال و با بدنه اجتماع ارتباط گسترده‌ اي داشته باشيم.

آرمين در ادامه سخنان خود با بيان اينكه طرح جديد فاقد نوآوري و همان مطالبي است كه كم و بيش در گذشته مطرح شده است، تاكيد كرد : البته بايد توجه داشت آنچه به ‌عنوان پيشنهاد جديد خوانده مي ‌شود كاملا مبهم است. پيشنهاد مشاركت شركت هاي دولتي و خصوصي كشورهاي خارجي در اين پرونده همانطور كه گفتم مبهم است و از سه بحث خارج نيست؛ اولا مي‌توان گفت منظور از اين طرح، مشاركت اقتصادي اين شركت ها در پرونده هسته‌ اي است كه اين پيشنهاد معقول نيست، چون انرژي هسته ‌اي يك پروژه اقتصادي نيست به خصوص اينكه ما به دنبال اين هستيم كه در اين ارتباط غني ‌سازي انجام دهيم و نبايد به آن به ‌عنوان يك پروژه‌ اقتصادي نگاه كرد.

وي افزود: برداشت دومي كه از اين طرح مي ‌توان داشت، مشاركت علمي است؛ يعني كشورهاي ديگر بيايند و متخصصان اتمي خودشان را در اختيار ما بگذارند كه تا پروژه مشاركت داشته باشند كه اين پيشنهاد از نظر كشورهاي اروپايي پيشنهاد معقولي نيست. چون آنها مخالف غني‌سازي هستند و ما چطور از آنها مي ‌خواهيم كه بيايند و در اين ارتباط با ما مشاركت داشته باشند. البته از اين مشاركت ، معناي سومي نيز برداشت مي‌شود كه ما به اين كشورها امتيازهاي اقتصادي بدهيم تا آنها با غني ‌سازي موافقت كنند اما اين پيشنهاد تأسف‌ آور است.

عضو ارشد سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي افزود: ما بايد پيشنهادي مطرح كنيم كه اروپايي ‌ها اصل اين قضيه يعني غني‌ سازي را بپذيرند.

وي با تاكيد بر اين مطلب ‌كه پرونده‌ هسته‌ اي ايران يك مسأله سياسي است نه حقوقي، خاطرنشان كرد: بايد در اين قضيه با ظرافت و پيچيدگي بيشتري وارد شد. سازمان مجاهدين در اين ارتباط داراي ديدگاههايي است كه آنها را مطرح كرده و معتقد است كه حل اين مسأله نيازمند يك نفس عميق، خويشتنداري و كنترل بحران است.

آرمين همچنين در زمينه تغيير و تحولات در احزاب،‌ گفت: طبعا با توجه به تغيير فضاي سياسي و آغاز مرحله جديدي از فعاليتها، ما در عرصه‌ سياسي شاهد شكل‌ گيري ائتلاف ‌ها و همگرايي ‌هاي جديدي خواهيم بود و آرايش نيروهاي سياسي صورت‌ بندي جديدي خواهد گرفت كه اين امر متناسب با نيازهاي موجود در عرصه‌ سياسي و رقابت سياسي است.

وي افزود: ما به طور كلي از پيدايش احزاب و ائتلاف ‌هاي جديد در اين مرحله استقبال مي‌ كنيم و معتقديم نيروهاي همگرا بايد در قالب تشكل ها و ائتلاف ‌هاي جديد سازماندهي شوند كه بر توان و قدرت خود بيفزايند.

آرمين در پايان گفت: اميدواريم دوستاني كه در حال حاضر دولت را در اختيار گرفته ‌اند با توجه به اينكه در يك موقعيت اجرايي قرار دارند واقع ‌بيني و واقع ‌نگري را سرلوحه كار خود قرار دهند و انعطاف بيشتري را از آنها شاهد باشيم.