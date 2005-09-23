كارشناسان نفتي به رييس جمهوري نامه نوشتند

به گزارش خبرگزاري"مهر"، جمعي از كارشناسان وزارت نفت در اين نامه به رييس جمهوري اسلامي ايران اشاره كرده اند: همزمان با سفر جنابعالي به نيويورك جشنواره ‌اي توسط وزارت نفت با حضور سرپرست اين وزارتخانه و شماري از مديران صنعت نفت ودست اندركاران رسانه هاي همگاني در وزارت نفت برگزار شد كه به نظر مي رسد هدف از برگزاري اين جشنواره چيزي جز تاثيرگذاري بر رسانه هاي مختلف كشور نبوده است.

البته هنوز هزينه برگزاري اين جشنواره اعلام نشده است، ولي برگزاري جشنواره بين المللي فيلم نفت در سال گذشته بيش از 800 ميليون تومان به كشور زيان رسانده است و حتي سازمان بازرسي كل كشور نيز طي گزارشي برگزاري آن‌را غير ضروري تشخيص داده است.

اين كارشناسان در ادامه نامه خود آورده اند: متاسفانه جشنواره نفت و رسانه به جز ترويج تجمل گرايي، اسراف و ابتذال در مراسم اختتاميه چيزي در پي نداشته است.

در اين نامه تصريح شده است: شايسته است وزارت نفت چنانچه پول اضافي دارد دراختيارمتوليان سينماي كشور قرار دهد تا بطور عادلانه در اين صنعت خرج شود. جنابعالي مستحضر هستيد يكي از رسالت هاي مطبوعات در جمهوري اسلامي روشن ساختن افكار عمومي است و در اين راستا آنها حق دارند نظرات و انتقادات سازنده را منعكس و به اطلاع عموم برسانند.

متاسفانه عليرغم آنكه قانون تصريح دارد كه هيچ مقامي حق ندارد در صدد اعمال فشار بر مطبوعات بر آيد و يا به سانسور و كنترل نشريات مبادرت كند، ولي متاسفانه برخي عناصر وزارت نفت با تماس هاي مستقيم يا اهرم هاي فشار برخي رسانه ها را به كنترل خود درآورده اند، به گونه اي كه اگر آرشيو آنها بررسي شود به ندرت مطلبي انتقادي راجع نفت در آنها به چشم مي خورد.

اين كارشناسان نفتي در ادامه اين نامه تاكيد كرده اند: البته برخي از اين رسانه ها در راستاي منافع ملي دعوت وزارت نفت را براي توقف انعكاس اخبار انتقادي رد كردند كه نتيجه آن توقف چند قرارداد زيان آور براي مملكت بود.

برگزاري جشنواره هايي نظير نفت و رسانه نيز در قالب اهداي جايزه و ساير تشويق ها رسانه ها را نمك گير مي كند.

اين جشنواره موجب مي شود رسانه هاي كشور بجاي توجه به منافع ملي به دنبال مطالب مورد رضايت مسئولان وزارت نفت باشند.

ايجاد انگيزه براي ترويج فرهنگ تملق گويي در جامعه از ديگر آثار زيان آور اين جشنواره است.

در اين نامه تصريح شده است: همه مي دانيم دستگاههاي قضايي و امنيتي كشور امكانات و توانايي نظارت كامل بر بخش هاي مختلف اين وزارتخانه گسترده و پيچيده را ندارند. لذا تنها راه شفاف سازي وزارت نفت حاكميت و نظارت مطبوعات بر اين وزارتخانه است .بديهي است با نهادينه شدن اين نظارت است كه مجرمان اقتصادي احساس ناامني خواهند كرد.

اين كارشناسان گفته اند: ما معتقديم مطبوعات بايد پيام خود را هرچه رساتر و گوياتر به مخاطبان برسانند و مسئولان وزارت نفت نيز بايد حركت روابط عمومي اين وزارتخانه را در زمينه تبادل آرا و تعامل تجرييات هدايت كند.

اگر وزارت نفت با فشار بررسانه ها براي تحقق اهداف غلط گذشته بسترسازي نمي كرد، شايد امروز اين همه مفاسد مالي در اين وزارتخانه اتفاق نمي افتاد .

اگر واقعاً هدف وزارت نفت از برگزاري چنين جشنواره هايي تشويق نويسندگان است آنها مي توانند از طريق ارجاع انتقادات و پيشنهادهاي مفيد نويسندگان مختلف به واحد نظام مشاركت اين وزارتخانه و تاييد مراجع كارشناسي نفت به صاحبان آنها جايزه بدهد.

وزارت نفت در گذشته نيز به بهانه ساماندهي و جلوگيري از فساد مسئوليت آگهي مناقصات را به روابط عمومي اين وزارتخانه سپردند كه به راحتي مي توان از آن به عنوان اهرم فشار بر مطبوعات استفاده كرده است.

در اين نامه آمده است: در سال هاي اخير حجم اطلاع رساني در رسانه هاي تحت پوشش نفت نيز افزايش چشمگيري داشته است ولي متاسفانه هيچ مصاحبه يا مطلب نقادانه اي در آنها به چشم نمي خورد.

