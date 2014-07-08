جلال رحمانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: به مناسبت ماه مبارک رمضان و با توجه به افزایش میزان خرید شیرینی جات، به ویژه شیرینی های مخصوص این ماه، بازدیدهای نظارتی کارشناسان بهداشتی از کارگاه های قنادی شهر تاکستان بیشتر شد، تا مقررات و قوانین بهداشتی، هر چه بیشتر و بهتر اجرا شود.

وی یادآورشد: در طرح ضربتی بهداشتی ویژه ماه مبارک رمضان 490 کیلوگرم مواد اولیه و مصرفی غیرمجاز از کارگاه های قنادی تاکستان کشف و توقیف شد.

رحمانی با بیان اینکه در بازدید از کارگاه ها، علاوه بر آموزش متصدیان و ارائه توصیه های بهداشتی به آنان، مواد اولیه و مصرفی غیر مجاز، شامل: روغن سوخته، تخم مرغ غیر مجاز و غیره کشف و ضبط شد.

این مسئول با تأکید به اینکه در ماه مبارک رمضان، این بازدیدها، در هر هفته به صورت چندین بار انجام خواهد شد؛ افزود: سه متصدی اماکن مذکور نیز به عنوان متخلفان بهداشتی، به مراجع قضایی معرفی شدند.