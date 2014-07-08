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۱۷ تیر ۱۳۹۳، ۹:۵۴

سوال از وزیر اقتصاد دستور کار امروز مجلس/ بررسی طرح نحوه فعالیت احزاب

سوال از وزیر اقتصاد دستور کار امروز مجلس/ بررسی طرح نحوه فعالیت احزاب

سوال نماینده اراک از وزیر اقتصاد و دارایی در دستور کار امروز نمایندگان مجلس شورای اسلامی قرار دارد.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر جلسه علنی  روز سه شنبه مجلس شورای اسلامی با حضور دویست نماینده و به ریاست محمد رضا باهنر نایب رییس دوم مجلس شورای اسلامی دقایقی پیش آغاز شد.

بر این اساس بررسی طرح الحاق یک تبصره به ماده 5 قانون گزینش معلمان و کارکنان آموزش و پرورش ،گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد طرح استفساریه ماده قانون مالیات های مستقیم و لایحه الحاق جزیره هرمز به محدوده منطقه آزاد قشم در دستور کار نمایندگان قرار دارد.

همچنین گزارش کمیسیون شوراها و امور داخلی در باره طرح نحوه فعالیت احزاب و گروه های سیاسی و گزارش کمیسیون اقتصادی در باره لایحه اجازه مشارکت جمهوری اسلامی ایران در افزایش سرمایه دور پنجم بانک توسعه اسلامی دستور کار دیگر نمایندگان مجلس شورای اسلامی است.

علاوه براین سوال آقای محمد حسن آصفری نماینده اراک از وزیر امور اقتصادی و دارایی در دستور کار امروز نمایندگان مجلس قرار دارد.

کد مطلب 2327189

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