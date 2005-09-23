بازشدن درهاي ميادين ورزشي موجب بسته شدن درهاي فساد اجتماعي مي شود

به گزارش خبرگزاري" مهر" عبدالعلي چنگيزعضو سابق تيم ملي و استقلال درحاشيه بازديد ازاين جشنواره با اعلام اين مطلب گفت: حضور درميادين ورزشي علاوه برآنكه به نوجوانان وجوانان انگيزه مي دهد زندگيشان را هم هدفمند مي كند.

عبدالعلي چنگيزكه 25 سال از زندگي اش را درميادين ورزشي ايران وجهان سپري كرده است، ضمن بازديد از اين جشنواره با مردم وجوانان به گفتگوپرداخت ودرخصوص تاثير ورزش درزندگي خويش گفت: از ورزش زيبايي وعشق وعلاقه و راه ورسم خوب زندگي كردن را آموختم.

وي درخصوص چگونگي برپايي اين جشنواره تصريح كرد: برپايي جشنواره را از نظرمديريتي و اجرايي بسيارهماهنگ ديدم. قرار گرفتن اقشارمختلف مردم درفضايي صميمي به مثابه خانواده بزرگ وهماهنگي است. اگربتوان چنين فضاهايي را گسترش داد، نوجوانان وجوانان نيروي خويش را درجاهاي ديگر هرزنمي دهند وبهتر است كه پيشكسوتان با حضوردراين جشن ها بطورمستقيم با جوانان به گفتگو بنشينند وبخشي ازتجربياتشان را دراختيار آنان قراردهند.

عبدالعلي چنگيز درخصوص پر كردن اوقات فراغت جامعه جوان كشورمان گفت: درتمامي دنيا براي پر كردن اوقات فراغت مردم برنامه ريزيهاي كلان صورت مي گيرد وبا توجه به آنكه يكي ازجوانترين جوامع دنيا را داريم، هرچه بيشتر بايد به ايجاد فضاهاي تفريحات سالم توجه داشته باشيم.

وي درخاتمه در پاسخ به اينكه بهترين لحظه زندگي اش را بخاطرمي آورد يا خير، گفت: تمام لحظه هايي كه بين مردم هستم، بهترين ثانيه هاي زندگي ام محسوب مي شود.

سومين جشنواره فرهنگي ورزشي، گردش، نشاط 26 شهريور درمجموعه ورزشي آزادي آغازبه كاركرده و تا 8 مهرماه ازساعت 18 الي 23 بطور رايگان ميزبان عموم مردم مي باشد.