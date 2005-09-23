سرانجام مديريت ورزش به كجا خواهد رسيد

با نگاهي اجمالي به نظرات كارشناسان ورزشي ومسوولان حوزه فرهنگي كشوراين جمع بندي حاصل مي شود كه تاخير بيش ازاين به هيچ عنوان جايزنبوده ورياست جمهوري مي بايست هرچه سريعتر نسبت به انتخاب گزينه خود اقدام نمايد.

گروهي ازكارشناسان اعتقاد دارند كه اين تاخيربنا به حساسيتي كه حوزه ورزش با آن روبروست عادي به نظرمي آيد وگروهي نيزبراين عقيده اند كه اين تاخير با توجه به نيروهاي حاضر درعرصه ورزش كه سابقه مديريتي، اجرايي ونيزورزشي دارند ضربات جبران ناپذيري را به ورزش وارد خواهد كرد.

آنچه دراظهارات اين عده بيش ازهمه به چشم آمده توافق كلي بر ورزشي بودن مديرآينده سازمان ورزش است وتنها عده قليلي بر اين فاكتورصحه نگذارده اند.

با نگاهي گذرا به نامهايي كه دراين مدت براي تصدي حوزه ورزش كانديد شده اند، تمامي آنها به غيراز آخرين گزينه رييس جمهور ورزشي بوده اند و اين مي تواند خبرخوشي براي اهالي ورزش باشد.

اينكه رييس جمهورنگاهي حرفه اي به اين بخش دارد و ازدريچه يك مديرتوانمند به اين حوزه نگاه مي كند، جاي خوشحالي است. اما تعلل وتاخير وي دراعلام گزينه نهايي تنها مشكلي است كه پاسخ روشني براي آن يافت نمي شود.

گرچه سفارش نامهاي بسياردر اين حوزه ازجانب گروهها وطيفهاي نزديك به رييس جمهوروي را دچارترديد دراين بخش نموده اما آنچه آشكار است علاقه و تصميم وي به گزينش فردي ورزشي وآشنا به مشكلات ودغدغه هاي اين بخش مي باشد كه وي را مجاب كرده تا بهترين انتخاب را داشته باشد.

تهديدهاي پنهاني برخي نمايندگان مجلس بويژه حوزه فرهنگي كه ازحالا به دنبال پيدا نمودن نقاط ضعف اين گزينه هستند باعث شده تا دكتر احمدي نژاد با كمترين خطا معاون ورزشي خود را برگزيند. گرچه وي به هيچ عنوان اعتقادي به تهديدها ندارد، اما بي ميل هم نيست كه درحوزه ورزش با توجه به جاذبه هاي اجتماعي وفراگيري فراواني كه دارد فردي صاحب راي ومعتمد را برگزيند.

پس ازدريافت راي اعتماد رييس جمهور ازمجلس رايزني ها براي معرفي مسوولان بخشهاي مختلف آغازوحوزه ورزش نيز با توجه به حساسيتهايي كه برآن مترتب است از اين قاعده مستثني نبود. نخستين گزينه رسول خادم بود كه با توجه به سابقه ورزشي ونيزحضوردرشوراي اسلامي شهرمي توانست نزديك ترين فرد به رييس جمهور باشد. اما مشكلاتي كه براي حضور اعضاء شوراي اسلامي شهر تهران دركابينه وجود داشت، مانع ازانتخاب فرد مورد علاقه احمدي نژاد در راس سازمان ورزش شد.

پس ازآن بود كه نامهاي متعدد ديگري برسرزبانها افتاد كه شايد بسياري ازآنها درحد شايعه بود، اما درنهايت دونام به عنوان گزينه هاي آخر رييس جمهورمطرح و ماندني شده اند. مهندس محمد علي آبادي معاون فني مهندسي شهرداري تهران و سردارمحمد درخشان معاون حقوقي، فرهنگي، امورمجلس و استانهاي سازمان تربيت بدني بعنوان آخرين گزينه هاي رييس جمهوربراي تصدي رياست سازمان تربيت بدني نام برده مي شوند.

آخرين خبرها دواحتمال را در اين زمينه تقويت مي كند. اول اينكه مهندس علي آبادي بعنوان رييس سازمان تربيت بدني انتخاب شود وباتوجه به اينكه وي چهره اي غيرورزشي، اما مديري تواناست از افراد ورزشي نظيردرخشان دركنار وي استفاده شود تا اين خلاء نيز رفع گردد. وگزينه دوم اينكه رييس جمهور با وجود شناخت بسياركمي كه ازدرخشان دارد، وي را به عنوان رييس سازمان تربيت بدني برگزيند.

شنيده ها حكايت از آن دارد كه مهندس علي آبادي شخصا تمايلي براي پذيرش اين مسووليت ندارد واز زيربارآن شانه خالي مي كند وتنها در صورت اصرار زياد رييس جمهور به قبول اين مسووليت اقدام خواهد كرد. ازسوي ديگردرخشان نيز به زعم بيشتر كارشناسان حوزه ورزشي درحال حاضر بهترين گزينه براي اين مسووليت است تا بعنوان فردي ورزشي سكان هدايت امور را دردست بگيرد.

با اينحال هنوز زمان براي انتخاب گزينه هاي ديگر براي رييس جمهور وجود دارد و احتمال كه فردي خارج ازپيش بيني ها و شايعات برمسند ورزش كشور وجود دارد. بايد منتظربود وديد كه آيا سرانجام ورزش به سرانجام خواهد رسيد ويا همچنان اين بخش ازمديريت كشوركه لايه هاي آشكار ونهان فراواني دارد همچنان در سردرگمي و بي برنامگي ماندگارخواهد شد.