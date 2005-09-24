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۲ مهر ۱۳۸۴، ۱۲:۰۷

در گفت وگو با مهر

محمود اكرامي فر : شرط گسترش ادبيات دفاع مقدس بهره گيري از زباني جهاني است

محمود اكرامي فر : شرط گسترش ادبيات دفاع مقدس بهره گيري از زباني جهاني است

محمود اكرامي فر - شاعر ، گفت : " ادبيات پايداري " بايد به دفاع از ارزشهايي بپردازد كه دفاع مقدس بر پايه آن شكل گرفت .

اين شاعردرگفت وگو با خبرنگار فرهنگ و ادب مهر ، با بيان مطلب فوق افزود : بايد بكوشيم تا دردانشگاه ها بحث ادبيات دفاع مقدس را از نظر جامعه شناسي و روانشناسي بررسي كنيم تا ارزش هاي بي نظيري كه جنگ هشت ساله برپايه آن شكل گرفت تبيين و تحليل شود ، البته تنها شرح و بيان وقايع كافي نيست و منتهي به دروني كردن ارزشها نمي شود . 

محمود اكرامي فر اظهار داشت : براي گسترش ادبيات دفاع مقدس ايران بايد به دنبال زباني جهاني باشيم و استفاده از نماد ، حركات و سبك مختص به اين نوع ادبيات را ضروري بدانيم . 

وي پژوهش در حيطه ادبيات دفاع مقدس را بسيار ضعيف دانست و تاكيد كرد : در خصوص  داستان و شعر و خاطره ، خوب كار كرديم اما در بحث پژوهش هنوز كارهاي زيادي را بايد انجام دهيم

 

کد مطلب 232746

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