محمود اكرامي فر : شرط گسترش ادبيات دفاع مقدس بهره گيري از زباني جهاني است

اين شاعردرگفت وگو با خبرنگار فرهنگ و ادب مهر ، با بيان مطلب فوق افزود : بايد بكوشيم تا دردانشگاه ها بحث ادبيات دفاع مقدس را از نظر جامعه شناسي و روانشناسي بررسي كنيم تا ارزش هاي بي نظيري كه جنگ هشت ساله برپايه آن شكل گرفت تبيين و تحليل شود ، البته تنها شرح و بيان وقايع كافي نيست و منتهي به دروني كردن ارزشها نمي شود .

محمود اكرامي فر اظهار داشت : براي گسترش ادبيات دفاع مقدس ايران بايد به دنبال زباني جهاني باشيم و استفاده از نماد ، حركات و سبك مختص به اين نوع ادبيات را ضروري بدانيم .

وي پژوهش در حيطه ادبيات دفاع مقدس را بسيار ضعيف دانست و تاكيد كرد : در خصوص داستان و شعر و خاطره ، خوب كار كرديم اما در بحث پژوهش هنوز كارهاي زيادي را بايد انجام دهيم