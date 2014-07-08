ورود سیاست به عرصه فرهنگ آسیب زاست/ مردم خواستار ایجاد فضای جدید فرهنگی هستند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام و المسلمین علی فتح میر محمدی صبح سه شنبه در جمع برخی از اصحاب فرهنگ استان افزود: حوزه فرهنگ باید از حوزه سیاست جدا شود تا از آسیبها مصون بماند.

وی همچنین بر لزوم توجه به خواست مردم تاکید کرد و اظهار داشت: مردم با رای خود خواستار یک سری تغییر و تحولات و ایجاد فضای جدید شدند و باید بر اساس میل و ذائقه مردم حرکت کرد.

میر محمدی تصریح کرد: نمی توانیم زمان انتخابات یک حرف بزنیم و زمانی که بر کرسی مناصب می نشینیم، طور دیگری عمل کنیم و محافظه کار شویم.

وی بر انجام تحولات خاص در حوزه فرهنگ تاکید کرد و گفت: نگاه فرهنگی دولت فعلی با دولت قبل متفاوت است و باید این تفاوت دیده شود.

مدیرکل فرهنگی و اجتماعی استانداری استان بیان داشت: باید به شعارهای فرهنگی داده شده توسط رئیس جمهور در انتخابات، عمل شود.

وی تاکید کرد: امروز درد جامعه ما فرهنگی است و تنها راه برون رفت از مشکلات عرصه های اقتصادی و سیاسی، توجه به فرهنگ است.

گنجینه های فرهنگی استان خانه نشین شدند

یکی از پژوهشگران فرهنگ بومی نیز در این مراسم گفت: طی سالهای اخیر بسیاری از گنجینه های فرهنگی استان خانه نشین شدند.

فریدون داوری با ابراز گلایه از استاندار استان افزود: قرار نیست ما پیشکسوتان عرصه فرهنگی یک عمر رنج بکشیم و بعد درحوزه فرهنگ استان شاهد هیچ تحولی نباشیم.

این شاعر هم استانی با بیان اینکه هنوز گروههایی که تحکم دارند در عرصه فرهنگ هستند، بیان کرد: طی سالهای اخیر اصحاب فرهنگ کنار زده شدند و اکنون باید شرایط تغییر کند.

وی با بیان اینکه به اندازه وزن برخی مدیران دست نوشته دارم، گفت: در استان کارهای نکرده زیادی در بخش های تاریخ فرهنگ، میراث فرهنگی و .. وجود دارد.

وی با اشاره به افزایش آسیبهای اجتماعی در جامعه گفت: این مسئله کار را به جایی رسانده که مردم نگران رفت و آمد بچه هایشان به خیابان هستند.