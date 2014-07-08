اجرای فاز نخست توسعه فضای سبز ورزشگاه یادگار امام (ره) تبریز

به گزارش خبرنگار مهر، علی کوشک سرا قبل از ظهر دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران با اعلام این خبر گفت: فاز نخست توسعه فضای سبز این مجموعه با استفاده از شبکه آبیاری قطره ای آغاز شده که در روزهای آتی شاهد تداوم یافتن و تسریع اجرای این عملیات خواهیم بود.

وی ادامه داد: شبکه آبیاری قطره ای استادیوم به علت عملیات عمرانی متعددی که انجام یافته دچار آسیب دیدگی شده است به همین دلیل با استفاده ازمخازن سیار و بصورت قطعه ای شاهد آبیاری فضای سبز این منطقه خواهیم بود.

کوشک سرا با بیان اینکه پس از پایان یافتن این طرح شاهد فضای مناسبی در ورزشگاه خواهیم بود، گفت: با انجام عملیات توسعه فضای سبز، جلوه بصری مناسبی در حاشیه استادیوم یادگار امام خواهیم داشت.

وی در ادامه اظهار داشت: همچنین مقرر شده سازمان پارک ها نهاده های فضای سبز اعم از درخت و درختچه در این مسیر را تامین و شهرداری منطقه سه را در جهت توسعه و بهسازی این انبوه کاری ها یاری کند.

معاون هماهنگی امور مناطق سازمان پارکها و فضای سبز تبریز در پایان تصریح کرد: بحران کم آبی در نقاط مختلف شهر تبریز وجود دارد که در این زمینه تمام مسئولان، ناظران، پیمانکاران و کارشناسان باید احساس مسئولیت کرده و سبب بهبود این وضع شوند.