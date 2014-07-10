  1. دين، حوزه، انديشه
۱۹ تیر ۱۳۹۳، ۱۰:۱۴

دعای روز دوازدهم ماه رمضان؛

نفس، چاهی است که هیچ­ گاه پر نمی ­شود/ تنها مرهم افزون طلبی قناعت است

نفس، چاهی است که هیچ­ گاه پر نمی ­شود/ تنها مرهم افزون طلبی قناعت است

خبرگزاری مهر- گروه دین و اندیشه: در دعای روز دوازدهم ماه رمضان می خوانیم: اللهمّ زَیّنّی فیهِ بالسّتْرِ والعَفافِ واسْتُرنی فیهِ بِلباسِ القُنوعِ والكَفافِ واحْمِلنی فیهِ على العَدْلِ والإنْصافِ وامِنّی فیهِ من كلِّ ما أخافُ بِعِصْمَتِكَ یا عِصْمَةَ الخائِفین.

خدایا زینت ده مرا در آن با پوشش و پاكدامنى و بپوشانم در آن جامه قناعت و خوددارى و وادارم نما در آن بر عدل و انصاف و آسوده‌ام دار در آن از هر چیز كه می‌ترسم به نگاهدارى خودت اى نگه‌دار ترسناكان.

شرح دعا

 
بزرگ­ترین گنج، قناعت است و قناعت سرمایه ­ای بی ­پایان. قناعت، یعنی نخواستن، کم ­خواستن، راضی بودن به داشته و کندن دندان طمع. وقتی به خواهش­های بی­ مورد دل جواب «نه» ندادی و به دام خواسته­ های حرص افتادی، اسیر گنداب «دنیا» می­ شوی باتلاقی که هرچه بیشتر در آن دست و پا می ­زنی و تلاش می ­کنی، بیشتر در آن گرفتار می­ شوی. نتیجه آن مشخص است!

نفس، چاهی است که هیچ­ گاه پر نمی ­شود. درد «تکاثر» و «افزون­ طلبی»، زخم ناسور بشریت بوده و هست و تنها مرهم آن «قناعت» است.

قناعت، افسار شتر نفس است و مهار دیو حرص.

آنچه آدمی را به ذلت بردگی می­ رساند و از بندگی او دور می ­کند.

آنچه بشر را از خود منزجر و در نگاه دیگران منفور می­ سازد و آنچه انسان را از انسانیت و مرام الهی بودن دور می­ کند حرص و طمع و شهوت است.

و اگر می­ خواهد از همه این­ها عریان شود باید لباس قناعت بر تن کند.

بهترین فرصت برای رسیدن به این قله انسانی، روزهای آسمانی رمضان است لحظه­ هایی که می­ شود با خدا هم­ نفس شد و تا قاف حقیقت دوید و به او رسید.

کد مطلب 2327505

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