۱۷ تیر ۱۳۹۳، ۱۳:۱۷

محققیان :

سبک زندگی قرآنی در مشکلات اقتصادی یاری کننده است

اصفهان – خبرگزاری مهر: مدیر عامل شرکت نمایشگاه های بین المللی اصفهان با بیان اینکه سبک زندگی قرآنی می تواند ما را در مشکلات و مسائل اقتصادی یاری کند، گفت: برگزاری نمایشگاه قرآن و عترت فضای معنوی به محیط نمایشگاه بین الملی اصفهان می دهد.

به گزارش خبرنگار مهر، رسول محققیان صبح سه شنبه در نشست خبری یازدهمین نمایشگاه بین المللی قرآن و عترت با موضوع سبک زندگی در محل دایمی برگزاری نمایشگاه های استان، اظهار داشت: اعتقاد داریم که قرآن کتابی جامع است که تمامی مسائل زندگی ما در آن پاسخ داده شده است.

وی با بیان اینکه این نمایشگاه از سوی دیگر در پاسخ به دغدغه مقام معظم رهبری درباره توجه مباحث فرهنگی و اقتصادی است، افزود: سبک زندگی قرآنی می تواند ما را در مشکلات و مسائل اقتصادی یاری کند.

مدیر عامل شرکت نمایشگاه های بین المللی اصفهان یادآور شد: با توجه به فضای صادرات و وارداتی شرکت نمایشگاه ها، برگزاری نمایشگاه قرآنی می تواند روح معنوی در آن ایجاد کند.

محققیان تصریح کرد: در سال 1382 جای خالی چنین نمایشگاه فرهنگی در این مکان احساس شد و موضوع را با روحانیون و مراجع استان در میان گذاشتیم که آنان این طرح را مورد حمایت خود قرار دادند.

وی در پاسخ به سوال یکی از رسانه ها درباره زمان برگزاری این نمایشگاه در پنج عصر تا 12 شب گفت: روزه داری در ماه های تابستان برای افراد  سنگین است به عبارت بهتر به علت اینکه از این نمایشگاه بیشتر به طور خانوادگی بازدید می شود تمایل افراد نیز برای مشاهده در زمان پس از افطار بیشتر است.

