برپایی بازارچه خیریه رمضان در محوطه مسجد کبود تبریز/ محوریت مساجد در ویژه برنامه های ماه مبارک

به گزارش خبرنگار مهر، حسین دشتی ظهر سه شنبه در گفتگو با خبرنگاران با بیان این مطلب افزود: این بازارچه با مشارکت سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان در محوطه مسجد کبود تبریز 19 تیر ماه امسال دایر می شود.

وی ادامه داد: در این بازارچه توانمندی ها و محصولات تولیدی مددجویان خود کفا شده در 44 غرفه به معرض نمایش گذاشته خواهد شد.

مدیر کل کمیته امداد استان اظهار داشت: علاوه بر غرفه های اشتغال غرفه های فرهنگی نیز در این بازارچه ایجاد و در آن مشاوران خانواده و دینی حضور خواهند داشت.

دشتی همچنین در ادامه افزود: کمیته امداد در بازارچه خیریه آماده جمع آوری کمک های مردم نیکوکار استان به نیازمندان در قالب طرح هایی چون اطعام و افطار، مفتاح الجنه، کوثر، شفا، رضوان و محسنین بوده و حامیان مددجویان و نیز خیرین با شرکت در این طرح ها به مددجویان و افراد بی بضاعت جامعه کمک می کنند.

مدیر کل کمیته امداد استان با تاکید بر اجرای طرح اکرام ایتام گفت: هر حامی برای حمایت از هر یتیم نیازمند در هر ماه مبلغی به عنوان کمک هزینه پرداخت کند.

دشتی همچنین با اشاره به اجرای طرح های مفتاح الجنه، کوثر، محسنین تصریح کرد: با اجرای این طرح ها شاهد افزایش حمایت خیران از یتیمان، مساعدت های نقدی و تهیه جهیزیه دختران دم بخت و خانواده های نیازمند در سطح استان بوده ایم.

وی در پایان با بیان اینکه ویژه برنامه های کمیته امداد استان در ماه مبارک رمضان با محوریت مراکز نیکوکاری مساجد خواهد بود، خاطر نشان کرد: ارائه سفره های افطاری در مساجد، ثبت نام از حامیان ایتام نیازمند و دریافت جیره خشک، کفارات و زکات فطریه از دیگر برنامه های این نهاد در ماه مبارک رمضان است.