به گزارش خبرنگار مهر، ایرج سعادتمند، ظهر سه‌شنبه در جلسه شورای اطلاع رسانی و روابط عمومی‌های ادارات آموزش و پرورش در قطب شهید مدرس اظهار كرد: سهم آموزش و پرورش کاشمر از 6 میلیارد و 300 میلیون تومان اعتبار ماده 180 که در اختیار نماینده مردم شهرستان در مجلس شورای اسلامی بوده ، صفر ریال بوده است

سعادتمند ادامه داد: با توجه به این که 24 هزار دانش آموز در این شهرستان به تحصیل مشغول هستند حداقل می‌بایست یک سوم اعتبار ماده 180 به آموزش و پرورش اختصاص می یافت؛ که متاسفانه از 6 میلیارد و 300 میلیون تومانی که در اختیار نماینده کاشمر قرار دارد، یک ریالی هم سهم آموزش و پرورش نشده است.

وی با بیان این که در حال حاضر تمامی مدارس صرفا با کمک ها و مشارکت های مردمی در کاشمر اداره می شود افزود: علیرغم لطف مردم به مجموعه آموزش و پرورش مبنی بر تامین هزینه های مدارس، سهم آموزش و پرورش از این ماده 180 در شهرستان چقدر است؟

مدیر آموزش و پرورش کاشمر با اشاره به این که 99.3 درصد بودجه آموزش و پرورش صرف حقوق و 7 دهم درصد باقی مانده صرف هزینه های عمرانی می‌شود خاطر نشان کرد: باید همین مبلغ جزئی باقی مانده را مدیریت و با بهره گیری از منابع بیرونی به خصوص مشارکت های مردمی گام های تاثیرگذاری در راستای کاهش مشکلات این حوزه برداریم.

وی با بیان این که علیرغم جذب بیش از یک میلیارد تومان کمک‌های مردمی، هنوز با مشکلات عدیده روبرو هستیم یادآور شد: هم اکنون 23 پروژه نیمه تمام با 10 تا 50 درصد پیشرفت فیزیکی به دلیل نبود اعتبار رها شده و امیدی به تکمیل آن نیست.

سعادتمند با ابراز نگرانی از قرار گرفتن چندین باب از مدارس کاشمر بر روی چاه های قدیمی قنات ابراز كرد: طی 2 ماه گذشته شاهد فرورفتگی یک دهانه چاه در حیاط مدرسه شهید ترابی با 310 دانش آموز ابتدایی و یک فرورفتگی در حیات خلوت هنرستان رازی با 250 دانش آموز بودیم که خوشبختانه به دلیل حضور دانش آموزان در کلاس ها، آسیبی به دانش آموزان نرسیده است.

وی با تاکید بر این که میزان مدارسی که بر روی چاه های قنات مشخص نیست و کارشناسان مشغول بررسی هستند و تا کنون به دلیل عمیق بودن و قدیمی بودن چاه ها تشخیص دادن آن مشکل است اظهار داشت: کمبود حداقل 5 باب مدرسه به صورت فوری مورد نیاز است؛ این در حالی است که تعدادی از دانش آموزان سال گذشته در کانکس تحصیل می کردند.

مدیر آموزش و پرورش کاشمر با اشاره به کمبود فضاهای آموزشی در مناطق مسکونی جدید الاحداث در مناطق شمالی شهر کاشمر گفت: در حالی که بر اساس قانون شهرسازی می بایست به ازای 200 خانوار یک فضای آموزشی در شهرک ها و مناطق مسکونی احداث شود؛ اما متاسفانه 25 هزار نفر جمعیت ساکن در شهرک های جدید کاشمر با 3 فضای نیمه تمام در حد 40 درصد رها شده است.

عدم اختصاص بودجه به آموزش و پرورش سئوال برانگیز است

رئیس اداره اطلاع رسانی و روابط عمومی اداره کل آموزش و پرورش خراسان رضوی نیز در این جلسه با اشاره به موضوع عدم تخصیص اعتبار ماده 180 که در اختیار نماینده مردم شهرستان در مجلس شورای اسلامی گفت: اقدام نماینده مردم کاشمر در مجلس شورای اسلامی مبنی بر عدم تخصیص اعتبار از محل ماده 180 به آموزش و پرورش این شهر سئوال برانگیز است.

ولی قلیچی اظهار داشت: رسانه ها باید این موضوع را که چرا نماینده کاشمر از 6 میلیارد و 300 میلیون تومان اعتبار، کمکی به مجموعه آموزش و پرورش کاشمر نکرده است توجه داشته و آن را پیگیری کنند.

وی با تاکید بر این که نمایندگان مشهد مبلغ دو و نیم میلیارد تومان به آموزش و پرورش اختصاص داده اند افزود: نماینده تربت حیدریه 500 میلیون و نماینده طرقبه شاندیز یک میلیارد از محل اعتبارات ماده 180 به آموزش و پرورش حوزه انتخابیه خود اختصاص دادند و امیدواریم نماینده مردم کاشمر نیز در این خصوص اقدامات لازم را انجام داده و مردم شهرستان را از این بودجه منتفع کند.