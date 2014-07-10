گلایه‌ محمدعلی کشاورز از انتشار اخبار درگذشتش/ به پلیس فتا شکایت کردم

به گزارش خبرنگار مهر، چند روز پیش بود که بار دیگر برخی رسانه‌ها خبری مبنی بر درگذشت استاد پیشکسوت عرصه بازیگری، محمد علی کشاورز را اعلام کردند و در همان شب تعداد زیادی از اهالی رسانه و خبرنگاران سینمای ایران پیگیر صحت و سقم این خبر شدند که در نهایت خبر تکذیب شد.

درج خبرهای دروغ درباره درگذشت این هنرمند بارها و بارها تکرار شده و گرچه استاد کشاورز تا امروز از کنار این شایعه‌پراکنی گذشته و پیگیری حقوقی نکرده است ولی خبرهای اخیر آرامش خانواده وی را نیز به هم زده است.

محمد علی کشاورز درباره این اتفاق اخیر به خبرنگار مهر گفت: من شب در منزل در حال استراحت بودم و صبح روز بعد این خبر را شنیدم و متحیر ماندم. به من گفتند که خبر درگذشت من را منتشر کردند در حالی که من زنده هستم، درد و کسالت دارم اما هنوز نفس می‌کشم.

بازیگر سریال «هزار دستان» عنوان کرد: روز گذشته به زور اهالی فامیل با وجود بیماری و دردی که دارم از خونه بیرون رفتم و به پلیس فتا شکایت کردم و آن ها گفتند که سریعا پیگیر می‌شوند تا ببینند این اتفاقات از کجا نشات می گیرد.

محمد علی کشاورز یادآور شد: شما نمی دانید فرزند من در آن سر دنیا در چه حالی بود و مثل ابر بهار گریه می‌کرد. این روزها عصر تکنولوژی است و خبرها به راحتی مخابره می‌شود.

بازیگر نقش ماندگار «پدر سالار» در پایان خاطرنشان کرد: خواهش می کنم که در انعکاس خبر دقت کنید تا خبری خلاف واقعیت منتشر نشود. پاره تن من که سال ها است از من دور است با شنیندن خبر مرگ من حالش خراب شد. من هنوز زنده ام و نفس می کشم. تعدادی از خبرنگاران هستند که هر چند روز یک بار زنگ می زنند و جویای احوال من هستند که واقعا من سپاسگزار این عزیزان هستم که من را فراموش نکردند.