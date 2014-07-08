رئيس جدید اداره عقيدتی سياسی دانشگاه مالك اشتر ‌وزارت دفاع منصوب شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومي وزارت دفاع،‌ مراسم تودیع و معارفه ریاست اداره عقیدتی سیاسی دانشگاه صنعتي مالك اشتر ‌وزارت دفاع ‌‌با حضور ‌رئیس سازمان عقيدتي سياسي وزارت دفاع، رئيس دانشگاه و جمعی از معاونين و مديران ارشد دانشگاه صنعتي مالك اشتر برگزار شد.

رئيس سازمان عقيدتي سياسي وزارت دفاع در اين مراسم ‌گفت: ‌‌‌‌‌حوزه و دانشگاه به عنوان دو بالي هستند كه اگر وحدت داشته باشند كشور از بركات آن بهترين استفا‌د‌ه را خواهد كرد.

دشمن در پي متزلزل كردن محيط دانشگاهي كشورمان است

حجت‌الاسلام والمسلمين محمدحسين قندهاري با بيان اينكه علم بايد همراه با تزكيه باشد تا نورانيت خاص خودش را داشته باشد، افزود: ايمان است كه به علم جهت مي‌دهد بنابراين ‌معنويت در دانشگاه‌ها بايد در دستور كار مسئولان باشد.

وي با بيان اينكه مقام معظم رهبري هميشه تاكيد دارند كه هيچ چيزي نبايد دانشگاه را از تحقيق و پژوهش باز دارد، اظهار داشت: دانشگاه مهمترين بستر توسعه كشور است لذا بايد پژوهش‌محوري مبناي كار دانشگاه‌ها باشد.

رئيس سازمان عقيدتي سياسي وزارت دفاع با بيان اينكه دشمن در پي متزلزل كردن محيط دانشگاهي كشورمان است، تصريح كرد: با توجه به نقش دانشگاه در كشورمان، دشمنان آرزوهاي خود را در نابودي و تزلزل در دانشگاه‌ها مي بيند بنابراين با تمام توان در اين حوزه سرمايه‌گذاري كرده است.

حجت‌الاسلام قندهاري تاكيد كرد: دشمن به دنبال اين است تا دانشگاه را از هدف اصلي خود كه پژوهش و تحقيق براي توسعه كشور است دور كند تا ايران به تعالي و پيشرفت دست نيابد بنابراين وقتي در محيط دانشگاه نورانيت همراه با علم حاكم باشد دشمن هيچ گاه به هد‌ف خود دست نخواهد يافت.

وي با بيان اينكه دانشگاه محل تربيت نيروهاي متخصص است، خاطرنشان كرد: براين اساس وظيفه سنگيني بر دوش مسئولان است لذا مي‌طلبد تا استانداردها را ارتقا داد.

رئيس سازمان عقيدتي سياسي وزارت دفاع با بيان اينكه دانشگاه صنعتي مالك اشتر در بين تمام دانشگاه‌هاي كشور متفاوت است، اضافه كرد: ‌دانشگاه صنعتي مالك اشتر در تمام عرصه‌ها بايد پيشرو باشد و بايد براي آينده وزارت دفاع سرمايه‌گذار‌ي كند.

وي با اشاره با بيانات ارزشمند مقام رهبري رهبري در خصوص اسلامي شدن دانشگاه‌ها تاكيد كرد: دانشگاه صنعتي مالك اشتر مي‌تواند نماد دانشگاه اسلامي براي ساير دانشگاه‌ها باشد.

حجت‌الاسلام قندهاري با بيان اينكه دانشجويان اعضاي اتاق فكر نظام هستند، گفت: بايد روي سلامت اعتقادي دانشجويان سرمايه‌گذاري ويژه انجام شود تا دشمنان نتوانند كوچك‌ترين تاثيري روي آنان داشته باشند كه در اين راستا عقيدتي سياسي نقش بسيار حساس و اساسي دارد.

مطالبات مقام معظم رهبري در دانشگاه‌ها بايد هر چه سريع‌تر اجرايي شود

‌‌دكتر رضا مظفري‌نيا رئيس دانشگاه صنعتي مالك اشتر وزارت دفاع نيز در اين ‌‌مراسم ‌با مثبت ارزيابي كردن رويكردهاي سازمان عقيدتي سياسي وزارت دفاع افزود: مهمترين مأموريت سازمان عقيدتي سياسي تعميق باورهاي ديني در بين كاركنان وزارت دفاع است كه به زعم بسياري از مديران وزارت دفاع سازمان عقيدتي سياسي در اين حوزه بسيار موفق بوده است.

وي با بيان اينكه سازمان عقيدتي سياسي با يك برنامه‌ريزي مدون و راهبردي توانسته در حوزه‌هاي عقيدتي و سياسي اقدامات شاخصي در سطح وزارت دفاع انجام دهد، اظهار داشت: مديريت و معاونان دانشگاه صنعتي مالك اشتر نيز آمادگي هر نوع همكاري را با عقيدتي سياسي در جهت پيشبرد امور دارند.

مظفري‌نيا در بخش ديگري از سخنان خود تصريح كرد: محيط دانشگاه صنعتي مالك اشتر با ساير محيط‌ها در سطح وزارت دفاع متفاوت است بنابراين بايد در حوزه عقيدتي سياسي با ديد ويژه به دانشگاه نگاه شود.

رئيس دانشگاه صنعتي مالك اشتر با بيان اينكه امروز محيط دانشگاه صنعتي مالك اشتر محيطي اسلامي و در خور شأن نظام است، خاطرنشان كرد: مطالبات مقام معظم رهبري در دانشگاه‌ها بايد هر چه سريع‌تر اجرايي شود تا به نقطه مطلوب برسيم‌.

وي در پايان با اشاره به حسن خلق حجت‌الاسلام والمسلمين علي‌اصغر صدري رئيس سابق اداره عقيدتي سياسي دانشگاه صنعتي مالك اشتر‌ گفت: ايشان با تك تك پرسنل ارتباطي صميمي داشتند به طوري كه بخشي از وظايف دانشگاه را عقيدتي سياسي انجام مي‌‌داد و ‌اميدواريم در ادامه مسئوليت در سنگر جديد موفق و مويد باشند.

‌در پایان این مراسم حجت‌الاسلام والمسلمین احمد اميد به عنوان رئیس جدید اداره عقیدتی سیاسی دانشگاه صنعتي مالك اشتر معرفی و از خدمات حجت‌الاسلام والمسلمین علي‌اصغر صدري به عنوان رئیس سابق این اداره تشکر و قدردانی شد.