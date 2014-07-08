به گزارش خبرنگار مهر، سعید رسولی ظهر سه شنبه در جمع ماموران منطقه شکار ممنوع شهرستان نهاوند اظهار داشت: برای جلوگیری از انقراض نسل بز و کل کوهی به زودی منطقه تیر اندازی ممنوع آردوشان به شکار ممنوع تبدیل می‌شود.

رسولی گفت: در این منطقه بین 12 تا 15 رأس بز و کل زندگی می‌کنند که اگر بر کار شکارچی‌ها و افراد سودجو نظارت و مواظبت نکنیم نسل این حیوانات بعلت شکار غیر مجاز و قاچاق در خطر نابودی قرار می گیرد.

وی افزود: دو منطقه حفاظت شده و شکار ممنوع ملوسان و آردوشان با مساحت 18هزار هکتار با گونه‌های مختلف جانوری مانند قوچ و میش، گرگ، شغال، روباه، خرگوش، کبک، تیهو، عقاب، شاهین، تشتی، سنگ چشم و انواع درختان جنگلی و گیاهان مرتعی از مناطق مهم در شهرستان نهاوند است.

رئیس اداره محیط زیست شهرستان نهاوند با اشاره به این موضوع که منطقه ممنوعه شکار نهاوند در سال جاری از 10 هزار هکتار به 18 هزار هکتار افزایش یافته است، گفت: منطقه حفاظت شده "آردوشان" با مساحت هشت هزار هکتار به مناطق شکار ممنوع و حفاظت شده نهاوند افزوده شد.

وی گفت: با احتساب منطقه حفاظت شده ملوسان تاکنون 18 هزار هکتار از اراضی نهاوند منطقه شکار ممنوع است.

سعید رسولی بیان داشت: منطقه حفاظت شده ملوسان که در 24 کیلومتری شهرستان نهاوند قرار دارد به لحاظ طبیعت مساعد از نظر پوشش گیاهی، منابع آبی و شرایط اقلیمی و دارا بودن دره ها و پناهگاه های فراوان زیستگاه مناسبی برای جانواران وپرندگان است.

رسولی ادامه داد: در این مناطق شکار بعضی از گونه های جانوری در فصولی از سال و خارج از فصل جفت گیری و تخم گذاری با مجوز این اداره به افرادی که مجوز حمل سلاح و شکار را دارند داده می شود و در غیر این صورت محیط بانان با افراد خاطی برخورد و آنها را به دادگاه معرفی می کنند.