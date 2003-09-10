شانس "آرنولد شوارتزينگر" براي فرمانداري كاليفرنيا كاهش يافت

به گزارش خبرگزاري "مهر"ازسايتهاي سينمايي اين هنرپيشه كه درحال حاضردرفهرست كانديداهاي فرمانداري كاليفرنيا قرارداردآماري را درنظرسنجي بدست آورده كه نشان مي دهد اوازرقيب جمهوريخواهش "كرازباستامانتي" پنج درصد عقب است.اين درشرايطي است كه سياستمداران براين باورهستند كه عدم مبارزه طلبي سايررقيبان توسط ستاره هاليوودي وصحبت پيرامون سياستهايش باعث مي شود كه بازنده اين ميدان باشد.بازيگرمجموعه آثار" ويرانگر"چندي پيش موفق نشد كه درجلسه بحث وگفتگوي فرمانداري كاليفرنيا حاضرشود با اين وجود او تصميم دارد كه جلسه پرسش وپاسخي را با حضورراي دهندگان كاليفرنيا ترتيب دهد.درشرايطي كه نظرسنجي ها ميزان محبوبيت " باستامانتي" را درجايگاه 4 و 5 برآورد كرده اند ، "آرنولد" توانست جايگاه 5 تا 7 را بدست آورد با اين وجود بهترين شانس تا به حال براي "گري ديويس"، فرماندارحاضركاليفرنيا محاسبه شده است. به احتمال بسيار اوبرسايررقبا غلبه كرده ومنصبش را حفظ مي كند.