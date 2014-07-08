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۱۷ تیر ۱۳۹۳، ۱۶:۴۳

فتحی:

سالانه 27 میلیارد ریال برای تامین غذای زندانیان اردبیل هزینه می شود

سالانه 27 میلیارد ریال برای تامین غذای زندانیان اردبیل هزینه می شود

اردبیل - خبرگزاری مهر: مديرکل زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربيتی استان اردبيل گفت: سالانه 27 میلیارد ریال صرف تامین غذای زندانیان استان می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، مراد فتحی بعد از ظهر سه شنبه در بازدید از بند زندانیان جرایم مالی تصریح کرد: این رقم در کنار سرانه بهداشتی، حقوق پرسنل و سایر هزینه کردهای زندان به 110 میلیارد ریال می رسد.

وی با بیان اینکه تعداد زندانیان در زندان ها متناسب با ظرفیت سرانه فضا نیست، اضافه کرد: قانون جدید مجازات اسلامی و کاهش جمعیت کیفری با تعلیق مجازات در زندان های استان اجرا می شود.

به گفته فتحی علاوه بر این 55 درصد چارت مصوب دولت در پرسنل زندان خالی است و این خلا به بخش های اداری منتقل شده است.

مديرکل زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربيتی استان تاکید دارد که برای تامین امنیت زندانیان کمبود نیرو به بخش اداری و خدماتی انتقال می یابد.

وی در بخش دیگر سخنان خود به وجود 330 زندانی غیر عمد در زندان ای استان اشاره کرد و افزود: این تعداد در زندانی شدن خود نقش و انتخابی نداشته اند.

به گفته فتحی ضروری است خیرین و شهروندان در آزاد سازی زندانیان غیر عمد با هدف کاهش دامنه آسیب حضور این اشخاص در زندان اهتمام داشته باشند.

وی افزود: مبلغ آزاد سازی این زندانیان 250 میلیارد ریال برآورد شده است.

کد مطلب 2327815

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