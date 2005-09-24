  1. جامعه
  2. سایر حوزه ها
۲ مهر ۱۳۸۴، ۹:۴۷

نخستين نمايشگاه جاذبه هاي كوير در خراسان جنوبي برگزار مي شود

نخستين نمايشگاه جاذبه هاي كوير به مناسبت روز جهاني گردشگري در بيرجند برگزار مي شود .

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد در اين نمايشگاه كه از 5 مهر ماه سالجاري و به مدت يك هفته برگزار خواهد شد ،هنرها و صنايع دستي مردم كوير اعم از سفالگري ،جاجيم بافي ،گليم بافي ،معرق ، سازسازي ، سبد بافي ، نوغان داري ،حصير بافي و محصولات فرهنگي در معرض ديد عموم قرار مي گيرد .

 

همچنين در بخش موسيقي ، آواها و نواهاي كويري در بخش هنرهاي تجسمي ، نقاشي و سفالگري و گرافيك با موضوع طبيعت ،زندگي و گردشگري ، در بخش نمايش ، تئاتر و حركات آئيني ، تئاتر عروسكي و رقص محلي اجرا و در بخش غذاهاي بومي ،غذاهاي سنتي مردم خراسان جنوبي نمايش داده خواهد شد .

 

لازم به ذكر است  مسئولين برگزاري اين نمايشگاه كه با هدف معرفي پيشينه تاريخي و فرهنگي منطقه به منظور جذب گردشگران داخلي و خارجي بر پا خواهد شد برعهده اداره كل ميراث فرهنگي و گردشگري خراسان جنوبي مي باشد .

 

کد مطلب 232785

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها