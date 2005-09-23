نخستين شكست پرسپوليس رقم خورد // شموشك نوشهر به حقش رسيد

به گزارش خبرنگار" مهر" درحاليكه نيمه اول ديدار دوتيم پرسپوليس وشموشك نوشهربا نتيجه تساوي بدون گل به پايان رسيده بود، درشروع نيمه دوم اسفنديارمحسني ازغفلت مدافعان پرسپوليس استفاده كرد وبا ضربه اي محكم ازدرون محوطه شش قدم دروازه محمد محمدي را بازكرد.

ده دقيقه بعد ازاين گل خطاي توره آنتونيو مدافع پانامايي پرسپوليس روي علي آذري باعث شد محسن تركي داور اين مسابقه اعلام يك ضربه پنالتي كند. اين ضربه را محمد جبارپوربه گل دوم شموشك تبديل كرد.

پس ازدريافت دوگل، كادرفني پرسپوليس جواد كاظميان را به جاي حامد كاويانپور وارد زمين كرد تا با نفرات بيشتري برروي دروازه ميزبان خود حمله كنند. سهراب انتظاري و اردلان آشتياني نيز دردقايق باقي مانده وارد زمين شدند. حملات بي برنامه و يكنواخت پرسپوليس بالاخره دردقيقه 72 ثمر داد وعلي عليزاده با ضربه سردروازه شموشك را بازكرد.

پس ازاين گل شموشك به دفاع مطلق روي آورد وتلاش كرد درضد حملات خطرسازشود. درمقابل پرسپوليس نيز با اضافه كردن علي انصاريان به خط حمله عملا با پنج مهاجم برروي دروازه حريف حمله كرد، اما دفاع پرتعداد شموشك اجازه رسيدن به گل دوم را به شاگردان علي پروين نداد.

دردقيقه 89 اين ديدارسهراب انتظاري كه در دقيقه 73 وارد زمين شده بود به علت توهين به داور با كارت قرمز اززمين اخراج شد. ضمن اينكه يوسفي، محسني، استواري ازشموشك و انصاريان و اسدي ازپرسپوليس با كارت زرد محسن تركي مواجه شدند.

پرسپوليس درحالي نخستين شكست خود درليگ پنجم را پذيرا شد كه فصل گذشته نيز درهفته چهارم مقابل ملوان بندرانزلي تيم شمالي ديگرليگ برتر اولين شكست خود را تجربه كرده بود.