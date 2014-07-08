راه اندازی مرکز بهداشت و تیمهای درمانی عشایری برای بانوان ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، فاطمه السادات حسینی، عصر امروز در جلسه رسیدگی به مشکلات عشایر استان کرمان، افزود: تامین بازارهای فروش محصولات عشایری نیز، نقش مهمی در توسعه اقتصاد خانواده های عشایر خواهد داشت.

وی با بیان این که زنان عشایر همواره در زمینه های اقتصادی وهم چنین تربیت فرزندان، موفق عمل کرده اند، اظهار داشت: زنان عشایر علاوه بر ایفای نقش همسری و مادری، در افزایش جمعیت نیز نقش پررنگی دارند و در حوزه های اقتصادی از جمله دامداری و کشاورزی نیز بسیار تاثیرگذار هستند.

حسینی با تاکید بر این که زنان عشایر افرادی صبور هستند، اظهار داشت: این قشر از بسیاری از امکانات رفاهی و آموزشی محروم هستند که باید در راستای تامین این امکانات از سوی مسئولان تلاش شود.

وی با اشاره به وجود آیین نامه ها و دستورالعمل های جامعی برای عشایر، خاطرنشان کرد: امکانات بهداشتی و درمانی عشایر کم و نقش اجتماعی زنان این قشر نیز کمرنگ است.

حسینی با تاکید بر این که راهکارهای رفع مشکلات زنان عشایر باید در حوزه های فرهنگی، اقتصادی و بهداشتی مطرح و بررسی شود، گفت: درحوزه فرهنگی، برگزاری کارگاه های آموزشی ، اجرای اردوهای فرهنگی و ایجاد امکانات ورزشی برای زنان عشایر مورد تاکید است.

وی افزود: در حوزه مباحث اقتصادی نیز باید با فراهم کردن فرصت های شغلی خانگی و محلی با تاکید بر دسته بندی تولیدات محلی اقدام کرد.

مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری کرمان، ایجاد بازارهای فروش صنایع دستی و نیز برگزاری نمایشگاه های موقت و دائمی برای بازاریابی و عرضه تولیدات دستی زنان عشایر را ضروری دانست.

وی درخصوص مشکلات بهداشتی زنان عشایر گفت: راه اندازی مراکز بهداشتی و تیم های درمانی برای زنان و جامعه عشایر لازم و ضروری است.

حسینی با بیان این که ازدیاد جمعیت میان زنان روستایی و عشایر بیشتر از جامعه شهری است، افزود: این در حالی است که این قشر از کمترین امکانات بهداشتی برخوردار هستند، بنابراین باید در زمینه تامین امکانات بهداشتی برای عشایر تصمیمات جدی اتخاذ شود.