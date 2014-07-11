به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از هالیوود ریپورتر، به نظر می رسد نبرد برای کسب جایی میان دست اندرکاران فصل پنجم سریال محبوب «بازی تاج و تخت» از نبرد با شخصیت ماونتن قهرمان اصلی این سریال هم سخت‌تر است.

بیش از 10 هزار نفر برای حضور در فصل پنجم این سریال شبکه اچ‌بی‌او که بخشی از آن در کشور اسپانیا فیلمبرداری خواهد شد ثبت نام کردند و این کار را در ظرف مدت زمانی کمتر از 24 ساعت انجام دادند. کمپانی تهیه اسپانیایی فرسکو فیلم سرویسز روی وبسایت خود اعلام کرد که سعی خواهد کرد به تمامی ایمیل‌های امیدوارانه‌ای که مردم برای ثبت نام خود فرستادند پاسخ دهد.

مدت‌هاست که شایعه شده بود قسمتی از فیلمبرداری سریال «بازی تاج و تخت» در کشور اسپانیا انجام خواهد شد و بالاخره شبکه اچ‌بی‌او و دولت اسپانیا هفته گذشته این خبر را رسما اعلام کردند.

طرفداران مجموعه کتاب‌های «نغمه یخ و آتش» که توسط جورج آر‌آر مارتین نوشته شده است، پیش‌بینی می‌کنند که این کشور پس‌زمینه فیلمبرداری کشور فانتزی دورن در کتاب خواهد بود، کشوری که پایتخت داغ و شن و ماسه‌ای اش سان اسپیر نام دارد.

از آنجا که در جدیدترین فصل این سریال نقش رهبری اعضای خانواده مارتل (ساکنان دورن) را پدرو پاسکال در نقش شاهزاده اوبرین مارتل ایفا کرد، انتظار می‌رود که بقیه اعضای اصلی خانواده و داستان‌هایشان در فصل بعدی سریال نیز حضور داشته باشند.

سریال «بازی تاج و تخت» کار فیلمبرداری خود در اسپانیا را از اواخر امسال آغاز می‌کند.